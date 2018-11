Hernán Darío Gómez en conferencia destacó lo más sobresaliente del partido Panamá vs Ecuador.

" Me voy muy contento de ver esa selección de Panamá, a Panzer y a mí nos parecía agradable ver como ese equipo estaba jugando, como se encerró y redujo espacio, hoy no ganó pero como van, irán a otro mundial si fuera panameño hoy me iría contento".

"Yo recomiendo con mucho respeto a los directivos que hay que nombrar ya el técnico, hoy mismo o mañana, hay que tener un técnico ya".