"Bolillo" mostró su molestia por el caso Ismael Díaz en Somos La Sele Radio

El tema principal en la mesa de SomosLaSele Radio fue sin lugar a dudas el de Ismael Díaz y su probable ausencia para el Mundial de Rusia 2018.

Hernán Darío Gómez, hizo un análisis muy breve de cada jugador que podría estar en el Mundial de Rusia 2018 y entre ellos el que más preocupación tenía era con Ismael Díaz quien aún no se recupera de su lesión: "No he hablado con él, porque hay un desacuerdo entre los médicos y entonces me cabrea, no he hablado sobre ese tema... porque está lesionado y eso me tiene a mi muy triste".

También habló de manera exclusiva desde Sochi, Rusia, el médico en jefe de la Sele, el Dr. Gerinaldo Martínez quien señaló su punto de vista sobre el caso de Ismael, quien recomendó que operaran al delantero del Fabril, pero se tomó otra decisión:

"El club le ofreció tratamiento en 2 fases: 1. La que culminó con fisioterapia y descarga de la articulación... ha mejorado sintomáticamente. La otra fase es colocarle ORTHOKINE en varias dosis hasta 4.

Esto es similar al PRP pero con acción antiinflamatorio, es un tratamiento que se usa mucho en Alemania y también en España con buenos resultados... le dije a Ismael y a Carles que es una opción que puede o no funcionar pero que debe considerarla ya que él pertenece al club.

La otra opción y que compartimos la mayoría es una Artroscopia de limpieza articular que igualmente no será curativa y puede dar resultados ambiguos. Ismael ha jugado con esa rodilla así desde hace mucho ya que los cambios de desgaste son secundarios y esperados por la cirugía de meniscos que se le hizo hace varios años, el asunto es que ya estamos en marzo.

Yo le sugerí que en este MOMENTO haga lo que le propone el club pero que inevitablemente en algún momento requerirá cirugía".

En llamada hasta España con nuestro corresponsal Javier Reyero, quien ha estado muy cerca de Ismael, detalló que al parecer el tema va de parte del mismo jugador quien no quiere operarse.