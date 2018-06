Hernán 'Bolillo' Gómez no sabe si continuará con Panamá

"Estoy tranquilo. Es verdad que he recibido ofertas de varias selecciones. Ahora estoy aquí bien, sigo con el trabajo y no he decidido nada y no hay nada que decir", dijo el preparador colombiano, que agradeció las muestras de apoyo y las manifestaciones a su favor para que continúe.

"He recibido mucho apoyo. No creí que fuera a recibir tanto porque la gente mira resultados aunque nosotros miramos otras cosas, orden, estilo. nos faltan muchas cosas que es normal. Sería injusto que hicieran un análisis del partido Inglaterra y Panamá, destrozando a nuestra selección por lo que pasó. Sin embargo, la gente se portó bien y mandaron mensajes lindos", destacó.

Bolillo también agradeció al seleccionador sub'20 de Panamá Julio Dely Valdés su postura favorable a la continuidad del actual cuerpo técnico. "Se lo agradezco, es un aliciente para seguir trabajando", concluyó.