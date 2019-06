El juego: "Fue un gran partido para Panamá. Después de 15 minutos de comenzado el jugo, tuvimos la pelota, jugamos nosotros y eso se reflejó en el resultado".

A seguir trabajando: "Tranquilidad no, (el triunfo) nos da confianza de la forma como jugamos, pero no tranquilidad porque no se ha ganado nada y no se ha conseguido la clasificación".

"Viene Guyana que es difícil. Así que debemos estar atentos y seguros siempre".