Para Harold Cummings, la eliminatoria "se viene muy jodida"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



El defensor panameño Harold Cummings, señaló en Somos La Sele Radio, en una llamada hasta Brasil, donde su nuevo club realiza pretemporada, que su llegada al Always Ready de Bolivia, ha sido de la mejor manera, reconociendo que debe ganarse el puesto con mucho trabajo y sacrificio.

“Yo creo que el club se tomó la molestia de apostar por mí, como así de algunos compañeros que vinieron también, pero igual que ellos hayan apostado por mí, no quiere decir que yo voy a ir a ser titular de una vez, tengo, como en cualquier otro equipo, ganarme mi puesto y defenderlo en cada partido porque hay compañeros que están en la posición, salieron campeón, entonces va a ser una linda pelea por la posición y eso te hace mejorar cada día”.

Cummings también señaló la importancia para él y su agente, poder jugar una Copa Libertadores, siendo ese el principal objetivo; “Se presentó esta oportunidad de Always y claro por qué no tomarla, por qué no tomar ese nuevo desafío y con un club que no venía apareciendo en la Copa Libertadores desde el 68”.

Con Unión Española, Harold Cummings no tiene queja alguna.

“Se han portado bien en ese sentido, conmigo con mi familia, se han mantenido al día, la decisión se toma porque Unión Española tenía la opción el 31 de diciembre, no hizo factible la opción, ellos si tenían la idea de renovarme pero querían que se acabara el torneo chileno entonces yo como profesional, como extranjero que soy no pude esperarme a se acabe un torneo para ver si el equipo me quiera renovar o no, si vas a presentar una oferta hazlo ya porque hay otras ofertas, porque uno como jugador queda con esa incertidumbre, ¿dónde va a jugar y si el último partido me lesiono para donde voy a ir? Uno necesita asegurar el futuro de uno y de su familia por eso al final yo termino aceptando la oferta de Always”.

Los partidos de preparación del Always Ready en Brasil, serán de alto calibraje para el club y el panameño.

“Todo este tipo de partidos nos sirven para ver nuestro margen de error qué tenemos que mejorar, qué podemos alcanzar, qué podemos hacer para poder llegar a competirle de tú a tú a los equipos que nos toquen en la fase de Libertadores y por qué no, ir al torneo boliviano e ir marcando esa diferencia y esa postura del campeón, el objetivo lo que nos da la Libertadores es el torneo local, que estamos enfocados también en el torneo local como en la Libertadores”.

El duelo Cummings vs Blackburn.

“Si yo hablé con Blackburn, le dije que cogiera su esquina” (Entre risas) el toro Blackburn le mandó un mensaje a Harold Cummings, destacando que la altura en Bolivia, no es fácil para los jugadores, a lo que respondió Cummings; “Que coja su esquina, que coja su esquina, vaya pa allá que respete” (entre risas).

Ya en un tono más serio, Cummings reconoció que marcar a Blackburn es muy difícil; “Yo me he enfrentado a Blackburn, en el torneo local, en Costa Rica nos enfrentamos, cuando él jugaba para Saprissa, yo para la Liga, siempre estamos enfrentándonos, sé lo difícil que es marcarlo a él, un jugador que cubre su pelota muy bien, sé lo difícil que es marcarlo a él, en el área es letal cuando juguemos contra él, tratar de no darle ese chance de que pique el área porque sé que es letal en ese sentido”.

Selección nacional de Panamá.

“Espero llegar con buen ritmo y buen tono, si el entrenador decide llamarme o convocarme a la selección, espero poder estar en óptimas condiciones para poder afrontar la eliminatoria que se viene muy jodida, que se viene difícil sea cual sea el equipo se va a venir difícil y tenemos que estar preparados para eso vamos a necesitar ayuda de todos los que están afuera, os que están en el plano local, de los que el técnico disponga, ojalá estén disponibles, estén sin lesión y puedan llegar para los partidos de eliminatoria y aspirar a Catar 2022 que sería un fuerte retroceso a lo que hicimos en el 2018”.

Jugar fuera de casa, en República Dominicana.

“Yo creo que es por un bien para el Rommel, para que le hagan las condiciones que tienen que hacerle, para que esté en óptimas condiciones, si me preguntas a mí, es una vergüenza que una selección de un mundial esté haciendo esto, es una vergüenza, pero hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo con la mayoría de gente que es una vergüenza, pero hay que hacerlo, porque el Rommel necesita un tratamiento especial, necesita que esté en óptimas condiciones, para que nosotros podamos desempeñar un buen fútbol ahí, porque en verdad, no se puede hacer un buen fútbol en las condiciones que está el Rommel y esperemos que esta vez sí podamos tener la cancha en óptimas condiciones cuando la necesitemos, se tenía que haber planificado antes, pero bueno, es lo que hay hasta ahora, ya hay que pasar la página de que no vamos a jugar ahí, mentalizarnos de que vamos a jugar allá y afrontarlo con la seriedad que corresponda”, sentenció Cummings.