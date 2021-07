COPA ORO Harold Cummings reconoció que la derrota ante Honduras fue un duro golpe a las aspiraciones de clasificar

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del partido disputado entre Panamá y Honduras, donde los catrachos superaron a la Sele 3-2, el defensor y capitán de la Sele, Harold Cummings se refirió al partido y a su lesión.

La derrota ante Honduras.

Vea también: Harold Cummings es baja en la defensa panameña para juego ante Granada

"En el segundo tiempo ellos salieron con más ganas, igual era normal porque estaban con su público, venían con el plus anímico de que querían remontar el partido, nosotros no ganábamos la segunda pelota, la ganaban casi todas ellos y creo que por ahí también se pierde el partido".

"Hoy todo el equipo reconoce que no fue un gran segundo tiempo para notros, terminamos el primer tiempo muy bien, empezamos un poco dormidos el segundo tiempo y creo que Honduras nos lo hizo pagar y muy caro, es un golpe muy duro para nuestras aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda pero donde hay chance, donde hay esperanza, donde hay un granito de fe, hay que creer y aferrarse a ello".

La lesión de Harold Cummings que obliga al míster no contar con él para el juego ante Granada, Cummings declaró que ese día había amanecido con una molesta en la zona lumbar.

"Amanecí con una molestia en la parte lumbar de la espalda y yo pensé que s eme iba a pasar en el momento de calentamiento y todo lo demás, en el calentamiento no me molestó pero el partido sí sentí mucha presión, sentí mucha presión y preferí salir porque no quería afectar al equipo inclusive terminé afectándolo, pero no voy a utilizar esa lesión para excusarme".