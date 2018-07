Harold Cummings y Aníbal Godoy jugaron contra el Manchester United

Ambos oncenos empataron sin goles en partido disputado en el Levi’s Stadium de Los Ángeles.

En el primer tiempo jugó Harold Cummings y en el segundo tiempo Aníbal Godoy ingresó para cerrar el partido.

El San José Earthquakes se encuentra en el último lugar de la Conferencia del Oeste con doce puntos. El siguiente partido de los panameños Harold Cummings y Aníbal Godoy será ante Seattle Sounders el 25 de julio.

