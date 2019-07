Guillermo Rivera, director técnico de El Salvador, con el objetivo claro de eliminar a Panamá

Guillermo Rivera, técnico de El Salvador, afirmó que será una "llave muy difícil" y advirtió que no llegan a Panamá a "pasear".

"Es difícil ahora el fútbol panameño, todo está cambiando y esta serie va ser muy pareja, porque nosotros no venimos a pasear, nosotros venimos a hacer una buena serie", apuntó.

"La selecta" se entrenó este martes en Panamá en la cancha de entrenamientos Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia.

"Esperamos hacer una buena serie de cara al preolímpico. Tenemos mucha ilusión y entusiasmo", señaló el estratega.

Rivera agregó que el objetivo del grupo es llevarse un buen resultado y poder definir la serie en la vuelta en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, el 21 de julio próximo.

"El objetivo es venir a sacar un resultado. Hay tres resultados, dos me gustan, el otro no. Ganar sería espectacular, ¿por qué no?", apuntó.

El Salvador no asiste a una ronda final de un Preolímpico de Concacaf desde el 2012 en Salt Lake, Utah, Estados Unidos. Esa generación dirigida por Mauricio Álfaro quedó tercera.

(Texto: EFE)