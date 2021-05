'Gokú' encabeza a 12 elegidos de la selección de fútbol playa de Panamá

Por TVMAX



Después de ocho semanas de preparación, la selección de fútbol playa ya tiene los 12 jugadores que afrontarán el Premundial de Concacaf en Costa Rica.

Shubert Pérez, técnico del equipo, reconoció que no fue nada fácil determinar la lista de convocados, pero que al final "uno tiene que tomar decisiones y responsabilidades".

"Siempre determinar los 12 jugadores en un grupo de 16 a 18 que han trabajado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, no es nada fácil", dijo Pérez. Seis debutantes

Pérez resaltó el llamado de unos seis jugadores que estarán haciendo su debut en un Premundial de la Concacaf.

Los seis debutantes son: Reynaldo Polo, Rigoberto Villarreal, Pedro Torres, José Escobar, Édgar Carvajal y Alexander Córdoba.

"Siempre es necesario renovar, siempre es necesario dotar a la selección de gente nueva, con nuevas ideas, con más hambre, con un poquito más de ilusión, pero no es que los anteriores no lo tengan, simplemente es una gran apuesta que tenemos y si Dios quiere las cosas van a salir bien", destacó el entrenador. Experiencia

Entre los 12 convocados también resalta el llamado de dos integrantes de la selección de fútbol sala que recientemente consiguió el boleto al Mundial en Guatemala, en el portero Jaime Londoño y el autor del penal de la clasificación a Lituania, Alfonso Maquensi.

Ambos jugadores se unirán al plantel en la concentración, una vez regresen de Guatemala.

Tanto Londoño como Maquensi cuentan con experiencia en la modalidad de fútbol playa, sobre todo Maquensi, quien es uno de cuatro jugadores en la lista que estuvieron presente en el Mundial de Bahamas 2017.

Además de Maquensi, los otros tres jugadores con experiencia mundialista son Alberto Kelly y los hermanos Rafael y Eliécer García.

Shubert destacó como positiva la mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia para afrontar el torneo, que arranca el próximo lunes 17 de mayo y concluye con la final el domingo 24.

"Necesitamos tener un equipo diferente, un poco más dinámico, más rápido, y eso es lo que buscamos con esta mezcla de jugadores", explicó.

Rivales

Panamá tiene programado debutar en el Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf el próximo martes 18 de mayo cuando se mida a Belice en acción del grupo A.

Su segundo encuentro será al día siguiente frente a México en un torneo que tiene como sede el Complejo Deportivo Fedefutbol Plycem, en Alajuela, Costa Rica.

Sobre los rivales, el estratega uruguayo adelantó que espera un torneo "muy parejo".

"Nos toca una serie complicada porque está México y Belice, pero yo creo que todos los partidos van a ser muy duros, va a ser un torneo muy parejo", recalcó.

Objetivo

Panamá busca su segunda clasificación a una Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA, luego de su histórica participación en Bahamas 2017 cuando se coronaron campeones del Premundial de la Concacaf.

Y al ser consultado sobre el objetivo del equipo panameño, Pérez indicó que la misión es conseguir uno de los dos cupos al Mundial de Rusia 2021.

"El objetivo es clasificar al Mundial de Rusia, pero todo es partido a partido, fase a fase", apuntó.

Concentración y entrenamientos

La selección de fútbol playa se estará concentrando a partir de este domingo en un hotel de la localidad y se mantendrá entrenando de lunes a viernes en la cancha de arena de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Protocolo y viaje

Previo a la concentración, jugadores, cuerpo técnico y delegados quienes representarán a Panamá en el Campeonato de Concacaf, deberán realizarse las respectivas pruebas para la detección del SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad COVID-19, tal cual establecen los protocolos del ministerio de Salud.

Igualmente se realizarán pruebas PCR previo al viaje a Costa Rica, el cual está previsto para el próximo sábado 15 de mayo. Listado

A continuación, el listado de los 12 jugadores convocados para el Premundial. Porteros

Jaime LondoñoReynaldo Polo Cierres

Alberto KellyLuis QuinteroRigoberto Villarreal Alas

Pedro TorresAlfonso MaquensiJosé EscobarÉdgar Carvajal Pivot

Eliécer GarcíaRafael GarcíaAlexander CórdobaEl cuerpo técnico cuenta con Shubert Pérez como entrenador y Saúl Rodríguez como preparador físico. Grupos y formato del Premundial

El Premundial de Concacaf contará con un total de 11 selecciones participantes, divididas en tres grupos.Grupo A: México, Panamá y Belice.

Grupo B: El Salvador, Bahamas, Guatemala y República Dominicana.

Grupo C: Estados Unidos, Costa Rica, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos.

El formato de competencia detalla que avanzan el primero y segundo lugar de cada grupo, además de los dos mejores terceros lugares.

Los ocho clasificados jugarán la fase de cuartos de final el próximo 21 de mayo.

Los cruces de los cuartos de final son:

1A vs 3B/3C1B vs 3A/3C1C vs 2B2A vs 2C

Los cuatro ganadores de los cuartos de final pasarán a las semifinales, a jugarse el 22 de mayo.

Ambos ganadores, además de pasar a la gran final del Premundial, que se jugará el domingo 23 de mayo, sellaran su pase a la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021, que está programado para el mes de agosto.