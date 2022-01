Por Boris Alexander Cruz Caballero



La ruta hacia el Mundial de Catar 2022 en la zona de Concacaf, se pone cada vez más estrecha para obtener ese anhelado boleto, luego del sorprendente empate de México en el estadio Azteca ante Costa Rica 0-0 y el triunfo de Panamá sobre Jamaica 3-2.

La selección mexicana sumó 18 puntos, mientras que Panamá 17 unidades, tercer y cuarto puesto respectivamente en la tabla de posiciones de la eliminatoria de Concacaf.

Por diferencia de goles, Estados Unidos son segundos con 18 puntos, es por eso la importancia de ganar por parte del Tri sobre la selección dirigida por Thomas Christiansen este miércoles 2 de febrero.

Gerardo Martino, reconoce la situación seria en al que se encuentra la selección de México y luego del empate ante los ticos, en conferencia de prensa reafirmó la importancia del partido ante Panamá, catalogándola de final:

"Observando cómo empezamos esta fecha, estamos mejor, hoy estamos igual que Estados Unidos y un punto arriba de Panamá, y tenemos partido ante Panamá, si ya era una Final, ahora lo es todavía más".

Por su parte Thomas Christiansen al ser cuestionado por ese partido en el estadio Azteca destacó que no tienen nada que perder:

"¿Soñar es gratis no? y por qué no, vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea, sabemos ya del partido de ida la calidad que tiene México, todos los cambios que pueden hacer, meten uno y sacan uno y el nivel puede incluso aumentar, pero nosotros tenemos que ir con fe, con confianza de poder sacar algo positivo".

La idea de Christiansen en el partido ante México, es no abandonar la idea de juego y apoderarse del esférico debe ser la consigna.