Para “Gavilán” Gómez, lo rescatable son los seis puntos sacados en República Dominicana

Por SomosLaSele



Uno de los jugadores más emblemáticos en esta era de nuestra selección nacional donde se logró clasificar a nuestro primer mundial, es sin duda Gabriel “Gavilán” Gómez, quien de manera exclusiva conversó con el staff de Somos La Sele a través de TVN Radio.

El popular “Gavilán” se refirió de manera general a la jornada de eliminatoria que se disputó en República Dominicana ante las selecciones de Barbados y Dominica.

Vea también: Panamá se impone con apuros a Dominica

“Dentro de lo pragmático, lo rescatable acá son los seis puntos, que nos tiene ahí con esa posibilidad y donde lógico viene Anguila y después viene el partido definitivo que es contra Dominicana, considero que era el rival que en el grupo hay que ganarle sí o sí y ahí es donde va marcar la diferencia, desafortunadamente no dejaron buenas sensaciones estos dos partidos, el fútbol ha crecido en todas partes defensivamente a veces te plantean cosas, hay rivales que te hacen ver incómodos, sí noté mucha presión, mucha ansiedad, mucho nerviosismo y también dentro de eso, también va dentro de ese proceso de madurez, al técnico también, porque también se le vio expresivamente, el lenguaje corporal hablaba de presión, de ansiedad de nerviosismo en los dos partidos”.

Referente al tema de no tener el estadio Rommel Fernández a tiempo para los partidos del mes de junio, Gabriel Gómez apuntó:

Vea también: Sporting y Veraguas CD cierran la octava fecha con empate

“Nosotros somos un país que ya sabe las mieles de jugar un mundial, hemos venido en crecimiento, la liga está intentando crecer, pero en cuanto a estructura, nosotros nos hemos quedado debiendo, no ha sido paralelo el crecimiento, hemos crecido en muchas cosas pero en lo más importante seguimos igual y es muy difícil, así hoy en una eliminatoria no tener ni una cancha habilitada para jugar, me deja con cierta tristeza porque un país como el nuestro es para que seamos ricos con toda esas cosas ya tuviéramos todo a la mano con buenos escenarios con buenas canchas”.

Gabriel Gómez también se refirió al momento que pasa el Sporting San Miguelito en la Liga Panameña de Fútbol, Torneo Apertura 2021.

"Estamos en una racha que no nos están dejando disfrutar los goles que hacemos, inmediatamente nos cae el gol por situaciones que son del fútbol, hay que meter un partido positivo, ganar un partido bien y creo que va a venir la calma, arriba también hemos perdido algo de fuerza, en esta seguidilla de partidos perdimos al argentino, perdimos a Thomas, perdimos a Jorlian Sánchez, nos hemos quedado con Clarke, la baja de Kevin también que ya lo operaron, King que se desgarró, hay muchas cosas que están sucediendo".

El tema del arbitraje, "Gavilán" fue muy crítico.

"Yo no soy de hablar de eso, pero ya inciden tanto en el resultado, se equivocan constantemente, son en todos los partidos y errores garrafales, errores básicos que ellos como árbitros deben saber". También hizo una autocrítica como jugador ; "La vez pasada en Universitario hasta nos cambiaron el balón porque un jugador le decía al árbitro, mira que el balón está sucio, fueron y buscaron otro para matar tiempo, yo le decía a Pittí, esto se va acabar el día que ustedes den diez minutos de reposición hermano, porque se te tiran, te pierden los balones, el portero se tira y dicen que les duele el hombro, son tantas cosas".

Gabriel Gómez y su andar con la selección nacional:

Su debut con la Selección de fútbol de Panamá ocurrió en el 2003 contra El Salvador por la Copa Uncaf 2003.

Ganó la Copa Centroamericana en el 2009.

A pesar de que la Selección de fútbol de Panamá perdió 0-3 su primer partido ante selección de fútbol de Bélgica en la Copa Mundial de Fútbol 2018 Gómez completó el 100% de sus pases (46/46), convirtiéndose así en el tercero con mayor cantidad en un partido de Copa del Mundo desde 1966.

Jugó su último partido con la Selección de fútbol de Panamá el 28 de junio de 2018 contra Túnez en la Copa Mundial de Fútbol 2018.