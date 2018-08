Gary Stempel siempre tuvo lo idea de trabajar con una selección B

Con el español característico de " Sir" Gary Stempel, el timonel de la selección mayor de Panamá, se refirió a la necesidad de trabajar con una selección B.

"Recuerdo cuando estaba a cargo de la selección en 2009, hablé con el presidente de ese momento y le dije mira, es importante siempre tener una selección B, una alternativa, a veces entrenando, si no hay fecha FIFA por lo menos jugar contra Nicaragua, Costa Rica, con jugadores de la liga y mantener ese nivel de competitividad es muy importante mantener el espíritu de estos jugadores que pueden llegar a este nivel".

Gary Stempel está muy motivado en dejar mucho a la selección de Panamá.

"Yo tenía dos opciones, podía decir ok sabe que, me quedo aquí solamente para Venezuela y Japón y me voy a mi casa o trato de hacer un trabajo, tratar de empezar algo, no solamente en el área de la cancha, hay otras áreas afuera de la cancha que estamos tratando de mejorar y ver si hay cosas que se pueden mejorar para el momento y si hay cambios. bueno viene el cambio, pero por lo menos nosotros pudimos hacer el trabajo que en este momento se tiene que hacer".