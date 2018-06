Gary Stempel, el 'inglés' que cimentó el éxito del fútbol panameño

Stempel, de padres ingleses, nació en Ciudad de Panamá hace 60 años, aunque siendo un niño toda la familia regresó a Gran Bretaña.

Pese a haber vivido la mitad de su vida en Inglaterra y la otra mitad en Centroamérica, Stempel lo tiene claro para el domingo: "Llevaré la camisa de Panamá".

"Orgullo se queda corto para definir lo que siento por este equipo. Les he dicho que nadie merece estar acá más que ellos", declaró este jueves en Saransk con un acento inglés que no ha perdido.

En Inglaterra se formó como técnico de cantera en el Milwall, hasta que en 1996 regresó a Panamá para entrenar al San Francisco, uno de los clubes más importantes del campeonato canalero.

Poco a poco se fue haciendo un nombre en el fútbol del país y en 2002 le llegó la oportunidad de entrenar a la selección Sub-20, a la que clasificó para el primer Mundial que jugó un combinado panameño en cualquier categoría (2003).

En aquel joven equipo ya estaban Gabriel Gómez y José Calderón, dos de los veteranos en Rusia. Panamá no ganó ninguno de sus tres partidos de la primera fase y se volvió a casa, pero comenzaron a sentarse las bases de éxitos futuros.

Continuó trabajando en las categorías inferiores y vio el nacimiento de la 'generación dorada' que ha llevado a Panamá hasta Rusia-2018: Penedo, Blas Pérez, Tejada, Baloy, Godoy, etc.

Pese a su conocimiento del fútbol inglés, Stempel admitió no haber hablado con el actual seleccionador Hernán Darío Gómez. "El cuerpo técnico liderado por el 'profe Bolillo' está muy bien preparado y en el fútbol ya no hay secretos".

No obstante, considera que Inglaterra ya no es un equipo que juega al patadón: "Con el nuevo seleccionador (Gareth Southgate) intenta hacer más un juego de posición, con tres centrales y dos carrileros. Le gusta mover más el balón y buscar los espacios".

'Kane no siempre va a resolver'

En el primer partido del Grupo G, Inglaterra sufrió mucho para derrotar por 2-1 a Túnez, con un gol sobre el pitido final de la estrella Harry Kane. "Dependen mucho de él... pero no siempre va a resolver los partidos", advierte.

Stempel aconseja a Panamá jugar "con la misma confianza, sin complejos y con orden táctico, como demostraron contra Bélgica" y se mostró confiado en la victoria canalera, pese a la diferencia de nivel entre ambos equipos.

"El dinero no juega, su historia no juega, la cantidad de personas que viven en un país no juega, al final son 11 contra 11 e Islandia ya lo ha demostrado", dijo.

Preguntado si Panamá era el peor equipo de este Mundial, Stempel respondió contundentemente: "Somos uno de los 32 mejores equipos del mundo. ¿Holanda está aquí?, ¿Italia está aquí? Eso significa que somos mejores".

Stempel está actualmente al cargo de la selección Sub-17 panameña, desde donde intenta poner las bases de los próximos éxitos el fútbol panameño.