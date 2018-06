Gary Stempel: "Panamá no tiene miedo"

Gary Stempel, técnico panameño, responsable del equipo nacional sub 17 y que tiempo atrás dirigió a la sub 20, a la que convirtió en la primera selección de Panamá en acudir a un Campeonato del Mundo, en el 2003 en los Emiratos Árabes, está en Rusia 2018 invitado por la Federación de Fútbol de Panamá.

Stempel, de padre panameño y madre inglesa, que vivió en Inglaterra y formó parte del equipo gestor del Millwall antes de establecerse en Centroamérica, disfruta de la experiencia en Rusia 2018 de Panamá.

Considerado por muchos uno de los artífices del despegue del fútbol canalero, Stempel realza el mérito del combinado de su selección, instalada en la localidad de Saransk durante el Campeonato del Mundo.

"Estoy muy orgulloso de este equipo. Hasta la palabra orgullo se queda chica con todo lo que está pasando. Este es un equipo muy humilde y trabajador y está en un Mundial. Acabamos de hablar con los jugadores y les hemos dicho que no hay equipo que merezca más estar en este Mundial que se hable de alguien como de ellos", relató sobre el césped del campo de juego del Centro Olímpico de Saransk.

Para el preparador de la FEPAFUT, el resultado contra Bélgica que supuso el debut mundialista de Panamá en un Mundial, no fue real. "A pesar del resultado que creo que fue engañoso. Panamá jugó un gran partido, sin complejos, fue un equipo incómodo para Bélgica".

Panamá no teme a nadie. "Panamá se ha revelado como un equipo que no tiene temor de jugar con los grandes. Ya lo demostraron y vamos a ver la misma actitud. Cuidado que otra sorpresa en este Mundial viene", advirtió.

Gary Stempel, a pesar de su experiencia en el fútbol inglés en el pasado, no ha tenido que asesorar a Hernán Bolillo Gómez para el duelo venidero en Rusia 2018, contra Inglaterra.

"No he hablado nada táctico. Este cuerpo técnico está muy bien preparado y ha hecho los estudios necesarios. Saben exactamente lo que viene. No hay secretos en el mundo del fútbol y menos en un Mundial. Ellos están preparados y se demostró en el juego contra Bélgica. La preparación que demostraron y el orden táctico fue muy bueno", agregó el seleccionador panameño sub 17.

Stempel recordó que Inglaterra sufrió para ganar a Túnes. "Inglaterra sufrió para ganar en un muy buen primer tiempo. El segundo fue bajó pero se le hizo largo a Túnez".

El técnico panameño cree que el conjunto inglés depende en exceso de Harry Kane. "Está dependiendo de Harry Kane siempre. Pero no todos los partidos va a poder resolver siempre", concluyó.