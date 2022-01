Por SomosLaSele



El veterano delantero Gabriel Torres habló con el Diario As de España sobre la gestión de Thomas Christiansen con la selección nacional y la clasificación al Mundial de Catar 2022, cada vez más cercana para el equipo panameño.

Clasificación a Catar. "Si Dios quiere, sí. Creo que tenemos los jugadores, hemos conformado un muy buen grupo. El 'profe' ha conseguido la base de la selección, eso ha ayudado para que el equipo tenga una continuidad y así juguemos a un gran nivel. Todos conocemos cómo se trabaja y lo que nos piden".

Gestión de Thomas Christiansen. "Al principio fue una gestión bastante difícil porque venía con una metodología muy nueva para nosotros y no estábamos acostumbrados. Hoy en día, el jugador la ha entendido y ahora a nosotros nos gusta la forma. Sin duda que cada día tenemos que mejorar porque al ganar partidos la exigencia es mayor. Nos esforzamos al máximo para mantener ese nivel que nos ha permitido llegar a los 14 puntos en el octogonal".

El delantero no quiso entrar en comparativas sobre quien es mejor entre Thomas Christiansen y Hernán Darío Gómez, porque "cada quien tiene su estilo. Son diferentes y cada quien tiene su librito como se dice".

En la extensa entrevista con Diario As, Gaby recordó lo difícil que fue para los delanteros en la época de Luis Tejada y Blas Pérez, los referentes del ataque nacional por más de una década.

"Siempre me quedaba observándolos y me preguntaba, ¿qué tiene Blas? Veía que corría, peleaba y era goleador. Luego me preguntaba, ¿qué tiene Tejada? Me daba cuenta que también era goleador, pero tenía técnica y sabía manejar la pelota. Todo lo incorporaba a mi juego y pensaba en ser una mezcla de ellos para quitarles el puesto", señala.

Camerino. "No me veo como un líder como tal. Todos nos llevamos muy bien. Hay una armonía en la selección. Juegue quien juegue nunca verás malas caras. Hacemos mucho trabajo de definición y siempre competimos. La mayor forma de exigirnos es demostrar en los entrenamientos que si te relajas, yo estoy aquí esperando una chance para meterme y no salir más. Y eso ha pasado, los que entraron aprovecharon sus oportunidades. Intento siempre proteger al grupo y recibir cualquier crítica a un delantero porque soy el de más experiencia. Ellos tienen que sentirse libres".

Newton Williams y la selección. "Todo depende de él. Acaba de cumplir 21 años, todavía está muy joven. Nosotros tenemos una afición que tiene memoria corta. Es difícil para él, en este momento, entrar en la selección. No digo que no pueda jugar, sí puede y tiene todo para hacerlo. Solo que si tiene un mal partido, Dios no quiera, la gente lo crucificará y eso matará su carrera. Me gustaría que vaya a un entrenamiento del equipo, así no juegue, para que vea la convivencia con los delanteros, que tienen condiciones diferentes. Puede ir aprendiendo. No digo que sea su momento de resolver, pero sí de prepararse bien porque el precio de llegar a la selección es alto".

Román Torres. "Es un líder para nosotros, pero es una decisión del míster. No me gusta entrar en un debate sobre eso. Todos sabemos lo que representa para la selección y el país. Si el 'profe' lo llega a llamar, sabemos lo que le dará al equipo".