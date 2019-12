Gabriel Torres cuenta cómo se dio el traspaso de la U a Independiente del Valle

El jugador de la selección panameña señalo como se llevó a cabo su fichaje a la U de Chile y como el entrenador Frank Kudelka fue clave en su traspaso.

“Cuando yo llegué a la U, fue por pedido del entrenador Frank Kudelka, llego a la U, el me llama para unirme a la U, yo le comente que habían 6 jugadores en mi posición, pero bueno él me dijo que yo iba a llegar para jugar.”

Además comentó acerca de porque Kudelka lo necesitaba y sobre como perdió protagonismo tras la renuncia del técnico.

“Necesitaba un jugador que lo pudiera hacer de “9” y como extremo, entonces el a la tercera/cuarta fecha, renuncia al cargo de entrenador y llega otro entrenador, ahí fue donde cambio todo. El entrenador que llega no me toma mucho en cuenta y bueno ahí es donde comienzan a salir todo el debate”.

Torres tras todo lo sucedido con la U de Chile explicó como apareció el interés del Independiente del Valle en el delantero panameño.

“Yo estaba en los planes, seguir en la U, ellos pagaron el total de mi pase pero bueno luego se da la oportunidad de que la U quiere liberar un cupo de extranjero porque el entrenador que está a cargo quiere llevar a otro extranjero y se da la posibilidad de poder ir a Independiente del Valle; Yo estando en Copa Oro recibo la llamada del entrenador del Independiente del Valle.”

Además, el “9” de la sele explicó como el técnico del Independiente del Valle lo contactó durante la Copa Oro para convencerlo de ir al club.

“Sí el entrenador de Independiente del Valle, me llama a mi estando en la Copa Oro y bueno yo hablo con Julio y le digo que me dé un momento de la tarde para poder atenderlo.”

Además añadió que el técnico le mencionó que lo necesitaba para ganar la Copa Sudamericana.

“Él me quería llevar para que yo lo ayudara a ser campeón de la Copa Sudamericana”, destacó el delantero.

Gabriel Torres comparte cómo fue su fichaje y presentación con el equipo ecuatoriano tras haber finalizado su participación en Copa Oro.

“Cuando llegó de la Copa Oro, me reúno con mi agente esa noche y él me dice, no tenemos que viajar mañana porque si no no te pueden inscribir en la Copa Sudamericana, ósea yo llegó en la noche y a las nueve de la mañana estoy viajando”

El jugador de la selección vivió un traspaso muy movido y rápido, ya que tras la eliminación de Panamá en Copa Oro, tuvo que tomar rumbo a Ecuador para convertirse en nuevo jugador del Independiente del Valle.

“Yo llegó y llego al aeropuerto, me va a buscar el gerente deportivo y me dice no, te estamos esperando porque va a haber conferencia, que te vamos a presentar de una vez.”