Gabriel Torres: "La presión mediática la tomo yo"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá volvió a los trabajos este martes, esta vez con presencia de los medios de comunicación donde uno de los jugadores que respondió a los cuestionamientos de la prensa fue el delantero de Pumas de México, Gabriel Torres.

Gabriel Torres se refirió a la campaña que realizó en el fútbol mexicano con Pumas:

"Todos sabemos que México mediáticamente es un país complicado, el equipo no anduvo y en eso entro yo y hay que estar tranquilos, ahora que estoy con la selección, estoy contento de estar acá, recibir otra vez la confianza del profe y de todos mis compañeros y ojalá que todo nos salga bien".

A Torres también se le cuestionó sobre su continuidad en Pumas y esto respondió; "Es que yo no sé de dónde salió que yo no seguía en Pumas, tengo contrato antes de venir acá el entrenador me brindó toda su confianza estoy trabando duro para llegar de la mejor forma", subrayó Torres.

La experiencia de Gabriel Torres, es para el grupo muy importante.

"Estoy aquí para aportar toda mi experiencia, tengo cierta cantidad de partidos en la selección, es lo que trato de hacer de que nuestros compañeros se sientan más liberados, la presión mediática la tomo yo, que me señalen a mí de que no marco goles o todo lo que quieran pero que dentro de la cancha siempre me hago matar por mis compañeros y eso es lo que trato de comunicarles a todos".

Para Gabriel Torres lo importante de la fecha anterior fue que se sacaron los seis puntos y la selección nacional se mantiene en carrera para avanzar a la siguiente fase.