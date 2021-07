Gabriel Torres evalúa la posibilidad de retirarse de la 'Sele'

Por Somos La Sele



Dolido por la eliminación de Panamá de la Copa Oro 2021, Gabriel 'Gaby' Torres reflexiona sobre su futuro en la selección.

El delantero, quien en otrora fue un titular habitual en la alineación panameña y tuvo destacadas actuaciones en el torneo de selecciones de Concacaf, jugó uno de los tres partidos de esta edición. Eso le hace pensar sobre su permanencia con la 'Sele'.

"Debo analizar cosas... hablar con mi familia sobre mi continuidad en la selección", señaló Torres.

El jugador indicó que su estancia en el equipo panameño algo que ha venido pensando desde hace algún tiempo.

"He perdido la continuidad que hubiera querido tener, pero creo que los jugadores que han venido a mi posición lo han hecho de buena forma", manifestó. "Es algo que he venido pensando, y lo he hablado con mi esposa y con mi familia. Tengo que analizarlo bien, porque creo que he perdido mucho terreno. He perdido la pretemporada con mi equipo, he perdido la continuidad aquí. Son cosas que debo analizar y ver qué prioridades tengo para el próximo semestre."

El jugador de los Pumas de la UNAM, en la Liga MX de México, expresó que tratará de hablar con el técnico Thomas Christiansen sobre el asunto.

"No fue la Copa que esperamos"

En cuanto a la actuación de Panamá en la Copa Oro 2021, Torres señaló que la eliminación de Panamá fue consecuencia de que el equipo se está adaptando a una nueva idea, lo que provocó errores que fueron pagados muy caro.

"Nos vamos con un poquito de 'bronca' porque el equipo ha mostrado buen juego. Estamos en un proceso de cosas nuevas, es cuestión de acostumbrarse y muchas veces esos errores los pagas caro", explicó.

'Gaby' reconoció que el equipo perdió las marcas durante los partidos que jugó en el certamen. Lo que debe motivar a la reflexión de todos los jugadores. Además considera que ahora queda evaluar lo ocurrido y prepararse para el Octagonal de Concacaf, rumbo al Mundial Catar 2022, que inicia el 2 de septiembre.

"No fue la Copa que esperamos, debemos sacar conclusiones y llegar en buena forma a septiembre que es lo que queremos", puntualizó.