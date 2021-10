Por Somos La Sele



Gabriel Torres, delantero de la selección de Panamá, manifestó que el equipo careció de humildad y no supo mantenerse completamente fiel a su estilo cuando enfrentó a El Salvador en el Octagonal de Concacaf al Mundial Catar 2022.

Torres desestimó que el estado de la cancha del Estadio Cuscatlán sea un motivo para excusarse por la derrota sufrida ante el conjunto salvadoreño, por 1 a 0.

" El tema de la cancha es algo que no podemos cambiar. Es tema de la naturaleza", manifestó el jugador en el marco del entrenamiento realizado por parte del grupo en la cancha de la Federación Salvadoreña de Fútbol. " No podemos decir que no queremos que llueva o que nos encontremos una cancha que nos favorezca, creo que no es una excusa".

Torres también reconoció que El Salvador hizo lo que tenía qué hacer y ahora le toca al equipo panameño corregir para los partidos que vienen en el camino hacia Catar.

" Nos faltó humildad. Los partidos hay que jugarlos, no podemos salir a la cancha confiados. Por momentos traicionamos mucho la idea que veníamos jugando y El Salvador hizo su partido", puntualizó.

El próximo juego de la selección panameña será contra Estados Unidos, el domingo 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández desde las 5:00 p.m.