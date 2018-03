Gabriel Torres hizo un análisis del partido contra Colo-Colo

Este fin de semana, jugó Huachipato FC del panameño Gabriel Torres ante Colo-Colo, encuentro que no pudieron rescatar ni el punto como visitantes.

El delantero panameño Gabriel Torres, en declaraciones a Octava Pasión, destacó que hicieron un buen partido; "No nos podemos castigar del partido que hemos hecho, hicimos un buen partido en general, fue muy parejo, pero lastimosamente se nos escaparon los tres puntos”, además añadió , “Los árbitros son humanos, se pueden equivocar, y no nos cobraron una falta muy clara en su segundo gol, una falta que me hacen a mí y terminamos perdiendo por esa jugada”.

“Debemos seguir trabajando y mejorando, tenemos un gran equipo, muy joven, así que tenemos que mantener este nivel, vamos por buen camino y no podemos bajar los brazos”, comentó el delantero.

El siguiente partido de Huachipato FC y Gabriel Torres será ante La Calera.