Por SomosLaSele



La selección de panamá cerró con triunfo el octagonal de Concacaf luego de ganarle a Canadá 1-0 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El delantero Gabriel Torres, quien anotó el gol del triunfo y que cumplió con su partido número 100 declaró que fue bastante difícil levantarse de un tropiezo como la eliminación del Mundial de Concacaf.

"Quiero felicitar mas que todo a mis compañeros, levantarse de un tropiezo es bastante difícil pero bueno creo que hoy el equipo ha mostrado la actitud que hemos mostrado durante todo el octagonal que en algunos partidos nos faltó y la idea era cerrar bien en casa con la gente que siempre nos tuvo apoyando con nuestra familia queríamos regalarle ese triunfo y creo que merecido porque el equipo sufrió y estábamos jugando ante creo que la mejor selección del octagonal y sacar una victoria y hacer respetar nuestra casa tiene mucho valor".

"A pesar de que no venía teniendo buenos minutos en el octagonal me quedo con el respeto de mis compañeros, para ser líder yo creo que no hay que demostrarlo solamente jugando si no también fuera de ella, al igual que yo mostré un respeto por los que estaban, reconocí que los que estaban jugando lo estaban haciendo muy bien me tocó esperar mi turno, seguir remando contra la corriente y apoyando a mis compañeros en las buenas y en las malas y creo que hoy es una recompensa de todo el trabajo que he venido haciendo durante toda esta octagonal".

Para Gabriel Torres el míster Thomas Christiansen debería seguir con el proceso de la selección nacional.

"Yo quiero mantenerme jugando en un alto nivel, si sigo o no en la selección también va a depender del profe o del profe que venga, ojalá el profe se quede, necesitamos seguir el proceso, ya tenemos cosas bastante adelantadas como un equipo sub-23 eso quiere decir que vamos por buen camino, entonces quiero mantenerme jugando a un gran nivel y hasta que el cuerpo me de y tenga que venir a la selección lo vendré hacer porque creo que tengo el respeto de mis compañeros y eso es muy importante para mí".