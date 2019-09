Gabriel Torres forma parte del once ideal de la Liga de Naciones de Concacaf

El delantero panameño, Gabriel Torres fue el único jugador de nuestra selección nacional que estuvo incluido en este equipo ideal.

Gabriel Torres deslumbró en el partido de ida ante la selección de Bermuda, al anotar dos de los cuatro goles que la selección de Panamá le encajó a los isleños.

Entre los jugadores que fueron seleccionados destacan los canadienses Cornelius (Def) y Davies (Med).

También dos jugadores de la selección de Bermuda, el delantero Wells y el defensor Bather.

Este es el once ideal de la Liga A:

League A Team of the Week is here! Who deserved to make the cut? 👇#CNL#FollowTheDreampic.twitter.com/tUhAzlIEd3