Gabriel Torres elegido por FIFA TV para un video representando a Panamá

Con el título: "See you in Rusia" FIFA TV eligió al delantero panameño, Gabriel Torres en representación de la Sele.

Edison Cavani envía felicitaciones a Panamá y Gabriel Torres los recibe y a su vez felicita a Senegal.

Junto a Torres, también participaron jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Tony Kroos, Eric Dier, André Iniesta, Bryan Ruiz, entre otros.