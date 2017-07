Gabriel Gómez y su misión en la séptima Copa Oro de su carrera

"Hay un momento para todo, todavía no pienso en eso, me siento bien físicamente, me preparo bien día a día, pero poder ir a un Mundial determinaría la continuidad de muchos 'viejitos' en la selección.

Yo voy a jugar hasta donde Dios me dé posibilidad", señaló el mediocampista. Sobre la novel plantilla de Panamá para está edición de la Copa Oro, el experimentado jugador, de 33 años, piensa que el torneo es una oportunidad para los jóvenes de trascender y hacerse su nombre en la selección nacional de fútbol mayor. "La idea es que todos los jóvenes vean este torneo como cuando iniciamos en el 2005, de poder trascender, consolidarse en la selección nacional", manifestó Gómez, quien milita en el Atlético Bucaramanga de Colombia y ha pasado por equipos de Portugal, Costa Rica, Chipre, México, Panamá y Estados Unidos.

El estratega de la selección nacional de fútbol, el colombiano, Hernán Darío "El Bolillo" Gómez dijo al inicio de los trabajos para la Copa Oro que "Gavilán" es el que ponía el orden en el campo. Sobre eso el mediocampista del fútbol profesional de Colombia, señaló: "Uno aporta la experiencia y el liderazgo, eso espero poder transmitirlo todos los días en este torneo que se jugará en Estados Unidos".

"Hay que ir a competir, tenemos buen equipo, con jugadores determinantes, sacando a los cinco que se quedaron, todos los demás han jugado en la eliminatoria, por lo menos tienen su experiencia, entonces iremos a tratar de sacar buenos resultados", comentó el jugador, de 33 años de edad, al ser consultado por el nivel que espera en el torneo. Sobre si hay un rival a batir en el torneo, Gómez señaló: "todos son rivales importantes, nosotros no hemos ganado el torneo, somos unos de los candidatos, no hemos ido al mundial, para nosotros no hay partido fácil, para nosotros todos los juegos son finales y así lo vamos a encarar".

Gómez indicó que la Copa Oro y las eliminatoria se manejan aparte y que "cada uno tiene su estrategia y su momento. Ahora mismo estamos pensando en la Copa Oro, hacer un buen papel y si Dios quiere podamos llegar hasta el último partido del torneo".