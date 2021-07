Panameños en el extranjero Freddy Góndola: 'En la vida hay que arriesgarse para ganar'

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Freddy Góndola es uno de los jugadores panameño más destacados en lo que va del año 2021. Fue protagonista en Copa Libertadores anotando goles ante el Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia durante el primer semestre.

Ahora se alista para otro reto importante con su club en la Copa Sudamericana. Táchira recibe el jueves al equipo argentino Rosario Central, en compromiso de Octavos de Final.

El jugador habló en exclusiva con TV Max de su momento actual:

¿Háblanos del buen momento que atraviesas con el Táchira?

"Contento en lo personal, contento por lo que estoy pasando. He venido trabajando todos estos años para estar en este nivel y seguir aportando a los compañeros y al club partido tras partidos. Es motivante seguir marcando goles, por lo que he pasado, por donde vengo, espero seguir así".

¿Cómo viviste el hecho de marcar goles en un torneo como la Copa Libertadores?

"Muy contento, fue un sueño... debuté con Táchira en Copa Libertadores y marqué gol. Para mi es un sueño porque veía a los grandes jugadores en esta competición, me tocó disputarla, más nunca pensé disputarla y marcar gol. Me encontré a un compañero, Harold Cummings y les pude marcar gol".

Freddy contó que se desempeña en el Táchira como extremo derecho.

¿Haz tenido una larga trayectoria en clubes del exterior?

"Tuve un gran momento también en México en el año 2018, de ahí me fui a Suiza en segunda división, no me salieron las cosas de la mejor manera, ficho de nuevo en México, hago buena campaña, regreso a Panamá, logro el título con Tauro y viajo a Venezuela a Yaracuyanos".

¿Cómo es el fútbol venezolano y la vida en ese país?

"En lo futbolístico muy buen nivel, tengo compañeros que han sido seleccionados venezolanos, han estado en eliminatorias. Han buen nivel, buenos jugadores.

En la vida, son ciertos lugares donde no se pasa muy bien, en el fútbol es diferente, me va bien, me alimento bien, mi familia está bien y cobro en dólares. Cuando vine la primera vez muchos comentarios negativos, que venía acá a sufrir, la gente juzga sin saber. En la vida hay que arriesgarse para ganar y el que no se arriesga no gana. Este es un viaje, vine y las cosas me están saliendo bien. Me tocó jugar un torneo muy prestigioso como la Copa Libertadores, marcar gol, todo es un sueño".

¿Ahora vas a jugar en Copa Sudamericana ante Rosario Central?

"Muy buena oportunidad. Táchira es un equipo muy humilde, con jugadores de experiencia... hacer las cosas bien en casa y no dejar ir puntos".

¿Cómo es la afición del equipo?

"Es la mejor plaza del fútbol venezolano, se vive el fútbol con locura, si te va mal te critican, si te va bien te apoyan".

Por último, ¿piensas en la Selección?

"No le hago mucha cabeza a eso para no salirme del contexto que estoy y el momento que estoy pasando. No le reprocho nada a la federación, los jugadores que están son muy buenos, esperando mi momento, esperando mi turno, que pronto me puede llegar y estar listo para que todo me salga de la mejor manera, con la misma humildad y trabajar".

¿Vienen 14 partidos en el Octogonal rumbo a Catar?

"Vienen 14 partidos muy duros, el camino es largo y hay que estar firme para afrontar esos partidos. Si me dan la oportunidad hacerlo de la mejor manera y darle una alegría a la afición panameña. Siempre que la competencia sea sana, sabe mejor. Son jugadores 'top' y están jugando torneos importantes en el mundo. Hasta ahora no he tenido acercamiento con el DT Thomas Christiansen".

¿Sigues los partidos de la selección?

"La mejor vibra positiva para mis compañeros. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga".

Góndola, quien es de Calle 25 El Chorrillo, manifestó que creció viendo a Alberto Quintero y es uno de los motivos para seguir adelante en su carrera.

"Todo lo que viene del barrio no es malo, cuando tratas con la persona te das cuenta que es diferente. El jueves (ante Rosario Central) voy a marcar gol y dedicárselo a toda la afición panameña", concluyó.