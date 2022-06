Por Carlos Figueroa Jaramillo



Freddy Góndola se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Panamá en el extranjero. Primero destacó en Venezuela con el Deportivo Táchira y en Costa Rica ha mantenido su gran nivel con la Liga Deportiva Alajuelense.

Goles, velocidad y mucha entrega son parte de su repertorio. La prensa tica no deja de alabarlo y lo colocan como el mejor jugador extranjero de la temporada.

"Estoy en el momento exacto, donde tengo que estar. Aprovecho las que me quedan para concretarlas. Antes no era goleador, pero los goles son importantes. Quiero meter goles cada partido, jugando siempre para el equipo y las oportunidades que me quedan concretarlas", señaló en panameño en entrevista con el diario La Nación.

Con siete tantos, el atacante está rindiendo de maravillas en la Liga, equipo con el que busca el campeonato en Costa Rica cuando se mida en la final al Cartaginés.

El partido de ida se juega este domingo en Cartago y la revancha será el próximo jueves 30 de junio en Alajuela.

Freddy ya salió campeón el año anterior con del Deportivo Táchira en Venezuela, por lo que busca levantar su segundo título consecutivo.