Por Somos La Sele



Freddy Góndola aprovechó sus redes sociales para dirigir unas palabras de despedida al club venezolano Deportivo Táchira con el que jugó en el último año.

"Nunca me acostumbraré a las despedidas, otra vez me llevo el corazón y el alma llena de aprendizaje, simplemente gracias a todos los que me rodearon", plasmó el futbolista panameño en su cuenta de Instagram. "Gracias a todos, cuerpo técnico, directiva, aficionados y todos los que trabajan el club porque de ustedes algo aprendí. Dios me lo bendiga siempre y nos vemos en el camino", agregó.

El 2021 fue un buen año para el jugador quien ayudó al Deportivo Táchira a conquistar el título de campeón en la Primera División del fútbol profesional de Venezuela. Además recibió sus primeros llamados a la Selección de Fútbol de Panamá que disputa la eliminatoria de Concacaf al Mundial Catar 2022.

Mientras se define su futuro, Góndola se mantiene entrenando con el Tauro FC.