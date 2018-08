Frank Darío Kudelka le respondió a Armando Cooper

Y desde Rumania, Armando Cooper lanzó duras críticas hacia el DT de la Universidad de Chile Frank Darío Kudelka. Armando Cooper criticó duro a Kudelka

Pero el timonel de la U de Chile le respondió de la siguiente manera:

"Me entero ahora. Cuando un jugador no es tenido en cuenta suele recurrir a estos enojos. He tenido jugadores que vienen de frente y no cuando se van. Él debió hablar de frente y no a 7 mil kilómetros", señaló.

"Si yo no citaba a Cooper es porque veía a otros jugadores mejor. No lo conocí tan bien para hablar mal de él. Le dije lo que encontraba bueno y malo de él. Quizás esa es mi autocrítica, que no fui lo suficientemente claro", agregó.

"Un grupo se compone de situaciones donde te tocan roles. A veces te toca rol de protagonista y otras no. Ahí va la preparación, pero de ahí a hablar mal de alguien porque no te pone y decir que es mala persona, entonces todos los técnicos seríamos malos. Yo no lo considero así", sentenció Kudelka.