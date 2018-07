Francisco Narbón sufrió una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha y estará sin jugar por el resto del año con el Seattle Sounders 2.

Gracias a Dios todo salió excelente. Les agradezco a todos por sus oraciones y buenas vibras. La recuperación empieza desde ya! // Thank God everything went excellent in surgery. I want to thank you all for your prayers and your good vibes. Road to recovery starts today!🙏🏼⚽️ pic.twitter.com/7WnRKgVesn