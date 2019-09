Fidel Escobar espera estar recuperado de su lesión para el partido ante México

Luego de estar lesionado para el partido de vuelta ante Bermudas en la Liga de Naciones de Concacaf, Fidel Escobar destacó que ya tenía dos semanas que no entrenaba con el club desde su lesión con la Sele; "Ahora estoy bien, estoy trabajando ya tengo dos días de estar trabajando con el equipo, me siento muy bien y estoy a la disposición del técnico".

Referente al partido de Panamá ante la selección de México, Fidel Escobar priorizó: "Ahora mismo estoy concentrado con el club, primero prefiero recuperarme bien, y ya veremos si me tocará ir a la selección o quedarme aquí en el club, pero lo primordial es curarme bien de la lesión y estar con el club, prefiero que los de la selección hablen con el Córdoba y tomarán sus decisiones y bueno ahí veremos si me toca ir a la selección, por mi me toca quedarme acá y sentirme bien".