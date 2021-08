Por Somos La Sele



Fidel Escobar formó parte de la historia, al ser parte de la selección que llevó a Panamá a su primer Mundial. Ahora vuelve al grupo para aportar su experiencia y su talento en el camino rumbo a la cita del próximo año en Catar.

"Estoy feliz de estar nuevamente con la selección", manifestó durante el entrenamiento del conjunto nacional en el estadio Rod Carew.

El jugador del Alcorcón, de la segunda división de España, señaló que las conversaciones que tuvo con el técnico Thomas Christiansen fueron de motivación para su regreso a la selección panameña.

"He pasado por diferentes situaciones, altas y bajas, pero cuando me reuní con el 'profe' en España me dijo que dependía de mí estar en la selección y aquí estoy", recordó.

Por otra parte, Escobar destacó la importancia de sacar un buen resultado ante Costa Rica como local el 2 de septiembre en el estadio Rommel Fernández.

"Sabemos que Costa Rica tiene buenos jugadores, pero tenemos que hacer las cosas bien", puntualizó.