Por Carlos Figueroa Jaramillo



Fidel Escobar regresa a un escenario donde marcó su primer gol y debutó en eliminatorias mundialistas: el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula.

"Yo creo volver a San Pedro Sula es algo muy lindo. Aquí es donde empecé mi primer partido de eliminatoria, nunca pensé jugar ese día... me sorprendió cuando el 'profe' me dio la oportunidad. Marcar un gol aquí, en un estadio complicado, ante honduras, su afición, un buen equipo. Volver de nuevo le llena más de motivación", manifestó el defensa central de la "Sele".

Fidel recordó el momento de aquel partido que marcó el inicio de la Hexagonal de Concacaf, que terminó con nuestra clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Los compañeros que actualmente no están me dijeron que iba a quedar una. Todos se dieron la vuelta y me dieron la pelota y eso me llenó de confianza. Marcarle a Honduras fue mi mayor motivación. Ese día todo mundo se sorprendió de verme en el 11 porque había compañeros con más experiencia como Román Torres o Roderick Miller. Fue el día más especial al comenzar mi carrera en la selección".

Este viernes Fidel está próximo a cumplir 50 partidos con el equipo mayor, algo inimaginable para él.

"No me lo esperaba. Eso va a ser una motivación más. Muy contento que llegue ese día y cumplir esos 50 partidos, hay que seguir por más. Va a ser un gran partido".

Sobre Hernán Darío Gómez, ahora técnico de Honduras, tuvo buenos comentarios.

"Fue un técnico que a mí en lo personal me dio la oportunidad de estar en una eliminatoria, de llenarme de consejos. Yo creo que va a ser un día muy emotivo".

Del partido, manifestó que Honduras va a venir con todo y "nosotros tenemos que estar tranquilos, positivos".

Para Escobar, no debemos perder la idea de juego que es tener la pelota.

"Eso cansa al rival y nos ha llevado hoy día donde estamos", finalizó.