Fidel Escobar: "Queremos quedar primeros en el grupo"

"Es decisión del técnico si va a rotar mañana, nosotros tenemos que esperar y afrontar el partido."

"Los dos partidos anteriores fueron difíciles, Trinidad un rival difícil y Guyana que venia haciendo las cosas bien". "Con Estados Unidos tenemos que ser diferentes porque tienen buenos jugadores."

"Queremos quedar primeros en el grupo, sabemos que Estados Unidos también lo quiere hacer." "Mañana será un lindo partido porque tienen buenos jugadores en la mitad de la cancha y tienen buenos delanteros que están haciendo goles."

"Me he sentido muy bien, gracias a Dios el profe me ha dado la oportunidad de jugar de '5' y no sabría decirles si jugaré toda la Copa Oro, es decisión del cuerpo técnico", destacó Escobar en cuanto a la posición que está ocupando en el terreno de juego.

"Son Muy contundentes, saben atacar mucho a los espacios, juegan mucho por la banda y tenemos que tener cuidado en ese aspecto," precisó el jugador de 24 años."

Las selecciones de Panamá y Estados Unidos buscarán este miércoles el liderato del grupo D de la Copa Oro 2019 desde las 8:00 PM y podrá ser disfrutada en la casa del fútbol TVMAX y www.somoslasele.com