Fidel Escobar a falta de poco para unirse a los entrenamientos del Cordoba CF de España

El defensa panameño, Fidel Escobar, quien disputó con buena nota la Copa Oro con la Selección de Panamá, está a poco de unirse a los entrenamientos del Cordoba CF de la segunda división B de España, equipo que hizo oficial se fichaje el pasado 30 de Junio.

El director deportivo cordobesista, Alfonso Serrano, repasó amablemente como siempre la actualidad en torno al Córdoba CF, entre ellos la ausencia del panameño en la pretemporada del equipo español: “Fidel está más próximo que Sebastián (Otro fichaje), solo falta que la embajada le dé el visado definitivo. Ayer hablamos con él, está deseando venir y nos pidió hasta que le guardemos el dorsal. Son trámites jurídicos que intentamos agilizar al máximo pero lo que no depende de nosotros no tenemos competencia en ella. Cuanto antes estén aquí mejor sería su adaptación pero no depende del Córdoba CF únicamente”. culminó Serrano en conferencia de prensa sobre el panameño.