Por Carlos Figueroa Jaramillo



El público que acuda este miércoles para el duelo Panamá-México deberá seguir las mismas reglas de bioseguridad que en el partido anterior ante Costa Rica, señaló en rueda de prensa, Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, quien pidió "un poquito de paciencia" para la cancha del Rommel Fernández.

De acuerdo a Arias, el plan implementado la semana pasada fue un éxito, por lo que será replicado para este partido.

"Fue éxito el plan de trabajo de bioseguridad para que la gente vinera al estadio y lo vamos a replicar. La gente pueda venir con seguridad y que se sienta tranquila", señaló Arias, quien elogió la coordinación con las autoridades involucradas en el partido.

"Todo el que vino al estadio pudo entrar, el que vino con Covid lo rebotamos. AIG, Fepafut, Minsa, cuerpo se seguridad, realizamos un buen trabajo de coordinación", añadió.

La cancha del Rommel Fernández

El mandamás del fútbol panameño también habló del terreno del Rommel Fernández y del malestar de Christiansen.

"La cancha no va a estar a cien por ciento, pero no significa que no se pueda jugar ahí. Dentro de lo que hay, prefiero jugar en nuestra casa".

"No he hablado con el técnico... hemos hablado antes de los partidos que queremos tener la mejor cancha posible, ya vendrá, tenemos que tener un poquito de paciencia. Para él es una cuestión importante, para mí, un tema a largo plazo".

"Ese proceso continúa para tener una mejor cancha y un mejor estadio, hemos mejorando las condiciones del Rommel Fernández, con cambios estructurales importantes... vamos en ese proceso de mejorar nuestra casa en apoyo con Pandeportes".

Señaló que el Rod Carew fue utilizado por necesidad.

"Yo lo dije desde el día uno, que era una vergüenza jugar en un estadio de béisbol... puedes ir a muchos hoteles bonitos, pero quieres regresar a dormir en tu cama. Esta es nuestra casa y nuestra cama", puntualizó Arias, quien exhortó a los fanáticos a utilizar el Metro y Mi Bus para ir al estadio sin tranque.

Christiansen hasta 2026

Arias habló de la extensión del contrato del técnico Thomas Christiansen hasta el 2026, algo que no depende del actual Comité Ejecutivo.

"Este es un proceso hasta 2026, tiene la opción, pero lo debe decidir el próximo Comité Ejecutivo", señaló.

El jerarca de la Fepafut habló de la importancia de recibir a una potencia mundial como el "Tri" mexicano y lanzó un dardo: "Panamá enfrentará a México y algunos argentinos".