Por Boris Alexander Cruz Caballero



Un duelo que recibirá todos los focos será el partido Sporting SM y Plaza Amador que se jugará este sábado en la nueva casa de los académicos, en Los Andes y que podrá ser visto por las pantallas de TVMAX.

Felipe Borowski quien es el nuevo técnico del Sporting SM para esta nueva campaña en la Liga Panameña de Fútbol, estuvo en Somos La Sele donde se mostró contento por regresar al distrito.

"Es un nuevo proceso, nos estamos conociendo tanto el grupo como el cuerpo técnico y como se comentó, hicimos sesenta minutos muy buenos", refiriéndose al pasado debut ante el Tauro FC donde empataron 3-3.

"Creo que hay que trabajar en eso, porque acá en el fútbol panameño no es fácil hacer tres goles por partido, si tu haces tres goles por partido, tienes que sacar tres puntos, vamos a seguir trabajando y esperamos mejorar en la parte defensiva, seguir anotando goles".

Borowski confirmó que sus refuerzos, Adolfo Machado, Edson Samms y Richard Peralta, podrían jugar, hoy están confirmando; "Es posible que sí, que puedan estar los tres, esperemos lo que nos dicen la gerencia deportiva y así poder contra con los tres jugadores".

¿Está Felipe Borowski manejando un Ferrari, teniendo una plantilla como la actual?

"Yo creo que han llegado nuevos jugadores, pero lo más importante aquí es el camerino, hacer una buena identidad, una buena unidad entre todos, que todo el mundo esté por el mismo objetivo y eso no se hace de la noche a la mañana, una de las cosas que he comentado aquí en la directiva, es que tenemos que mejorar los procesos, porque no puede ser que cada seis meses se cambien diez, doce jugadores, la idea es empezar hacer un grupo sólido, un grupo unido y eso lleva tiempo".

Finalmente declaró que la meta principal del Sporting San Miguelito para este Torneo Apertura 2022 es llegar a los playoff, "hablar de Ferrari, no sería correcto", sentenció el DT.