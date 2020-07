Fabio Celestini ve un gran potencial en la Liga Panameña de Fútbol

El suizo Celestini tiene ideas de cómo podemos alinear una misma metodología de juego en todas las categorías del seleccionado nacional y la importancia de la formación de entrenadores panameños que ayuden en la formación de jóvenes talentos a nivel nacional.

¿Cómo inició ese amor por Panamá? Tengo una fuente muy cercana a usted que me dice que es más panameño que el sombrero pintado.

"(Risas) mi historia con Panamá comenzó hace diez años, hace diez años atrás. Conocí a Aracely, la mamá de mi hija Aria. No conocía mucho Panamá, solo el Canal y un poco más. Ya con Aracely comencé a viajar a Panamá y la verdad me gustó muchísimo, empecé a conocer el país, no tanto como me gustaría porque no he tenido la suerte de viajar demasiado, pero sí que fui a San Blas, fui a Bocas Del Toro, ya fui a varios lugares, tuve la residencia panameña y cada vez que podemos volvemos a Panamá".

"Es un país que le tengo muchísimo cariño. Las veces que tenía tiempo y no estaba entrenando (en su club) venía a Panamá a ver lo que era la liga panameña, tuve como jugador a Gabriel Torres y a Roberto Chen que les hice venir a Europa, en fin, muy ligado a Panamá".

¿Qué percepción, dado lo que conoce de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) le genera nuestra realidad en el fútbol?

"Es todo para desarrollar todavía. Veo cosas muy buenas, veo cosas un poquito peor y creo que hay un gran potencial, pero se tiene que entender que hay que desarrollar todo esto, empezando por las bases, empezando por los niños, por formar entrenadores, para crear una buena base y también tener una buena liga".

"Me sorprendió cuando vine a Panamá que fui a ver varios partidos en el ‘Cascarita’ Tapia o en el Rommel Fernández y hay muchas diferencias entre los dos estadios. Aunque están cerquita, en uno se veía un juego de liga ‘amateur’ por el contexto de cómo era todo y el otro era una liga grande, porque se juega en un estadio grande, un estadio de verdad".

"No es muy atractiva, por los patrocinadores, por muchas cosas y hay que mejorarla para que los niños o los jóvenes que lleguen a la liga de Panamá, puedan tener un contexto donde se puedan desarrollar bien, para después ir a otro lado".

Digamos que Fabio Celestini, en un mundo paralelo, tendría poder de decisión en Panamá. ¿Cómo desarrollaría o que mejoría en el fútbol base en Panamá?

"Es difícil, tampoco conozco toda la realidad de Panamá, conozco un poco, se cuáles pueden ser las grandes cualidades, al igual que las cosas para mejorar, pero es muy difícil sin poder estar adentro, saber exactamente lo que se haría".

"El panameño tiene un prototipo físico increíble, hay que ver también que tipos de entrenamientos se les pueden hacer para mejorar la técnica, la táctica, porque físicamente los panameños son muy buenos, incluso también a nivel mental para hacer también deportistas de élite: que duerman bien, coman bien, hacer una vida de profesional".

"También hay que tener una buena formación de entrenadores, porque al final si hay talento (de parte de los jugadores) pero los entrenadores no acompañan, es imposible. Claramente también crear una metodología, una filosofía y lo que es la FEPAFUT, que tenga una línea clara de metodología de fútbol, de filosofía, tener la misma línea en todos los clubes, para intentar sacar los máximos jugadores posibles".

"Vengo de un país que tiene 7-8 millones de habitantes, como es Suiza y estamos entre los mejores del mundo, pero Croacia también es una gran potencia del fútbol, Bélgica que tiene 4-5 millones también, entonces es posible. Esta Federación (Suiza), tiene una metodología y una filosofía bien clara y la desarrollan, en Panamá no hemos llegado todavía a esto y creo que debe comenzar poco a poco".

El estilo de juego de Fabio Celestini:

"En mi estilo de juego, manejo varios tiempos que me interesan, los tiempos de juego son: El ofensivo, me gusta jugar en todas las zonas del campo, no hay ninguna zona del campo para mí en donde no valga la pena jugar".

"En la zona 1, donde es más cerca a nuestra área, es más diluir y aspirar al rival para que venga y dejen espacios detrás de ellos para poder contraatacar. En la zona 2, es más desequilibrar al adversario, buscar el hombre libre, para poder después realmente atacar otra vez al rival pero con un hombre libre y poder hacerle daño a la defensa. En la última fase, la zona 3, es la fase de finalización e intentamos siempre hacer daño con tres conceptos: pasar por encima, perforar o contornar, esos son los principios ofensivos".

"En los principios defensivos, igual están divididos en zona 1,2 y 3: En zona 1, defender la puerta, no hay otra cosa y ahí son los duelos, hay que ser fuertes en los duelos, estar pendientes en los videos, la táctica, defender a 4, a 3, los sistemas para mí dan igual, pero lo importante son los duelos".

"En el mediocampo, es un repliegue, ser compactos, ser muy disciplinados, no dar espacio al rival, intentar mantener el control aunque no tengamos el balón, decidir donde el rival vaya a tener que jugar y nosotros lo vamos a esperar ahí, que no sea el rival que nos diga donde tenemos que defender. En la zona 3, para mí está claro que es pressing y mis equipos se la tienen que jugar cuando van al pressing, porque el pressing está claro es 1 contra 1".

"Después lo que son las transiciones, me gusta trabajar sobre la base de los 5 pases, antes de los 5 pases del rival nos gustaría recuperar el balón, si eso no es posible pues se va en repliegue, pero sí que entrenamos los 5 pases del rival porque por estadística, después de los 5 pases, no hay forma de recuperar el balón, tu pressing está muerto, y al revés, en la transición positiva, cuando se recupera el balón, hacer gol directamente, ir directamente adelante, con 5 pases, hacer gol antes de los 5 pases, ese es un poco de los tiempos de juego y también el balón parado porque son el 70% de los goles de los equipos alrededor del mundo y claramente hay que buscar soluciones. Esa es más o menos la idea, generar en los 4 tiempos de juego".

Sin importar la nacionalidad del técnico en propiedad de cualquiera de las diferentes categorías de las selecciones en Panamá. ¿Es importante contar con entrenadores panameños dentro de los cuerpos técnicos?

"Tienen que ser panameños, está clarísimo, tienen que ser panameños y hay que ayudar a los entrenadores panameños a formarse. Nosotros aquí en Suiza, la mayoría de los entrenadores, para no decir que el 100% de los entrenadores, son suizos, aunque nosotros somos muy mezclados, también porque hay una emigración muy grande en Suiza y ya suizos del todo hay muy pocos, pero claramente venimos de la escuela suiza, venimos de lo que nos enseñó la Federación Suiza".

"Tenemos ayuda por todos lados, porque la federación quiere crear muy buenos entrenadores, porque eso los ayudará a tener buenos jugadores , una buena liga y al final los jugadores pasan a la selección y entonces ganamos todos. Ahí es la base de todo, Suiza tiene una metodología que alguno les puede gustar más o menos, pero tiene una, tiene una y van adelante con eso, como la de Bélgica, como la de Croacia, como la de Alemania, como todos y es muy importante tenerla para por lo menos sacar entrenadores más o menos buenos, después hay unos que destacan".

"Como los futbolistas, hay buenos y otros no tanto, pero tienen que ser panameños los entrenadores, porque conocen mejor la vida panameña, al panameño y además está claro que quien mejor que un panameño para entrenar chicos panameños. Entonces si puede haber un director extranjero por ahí para dar una influencia un poco especial, pero la filosofía tiene que ser panameña. No se puede copiar y pegar, eso no existe, eso no funciona".

"Hay que buscarle la forma que sea una metodología panameña, que va bien al panameño, que la gente se sienta realmente identificada a esta metodología, tanto los jugadores, como la afición, como la FEPAFUT, como los clubes, como todo".

¿Cómo se podría unificar la metodología de juego, que se juegue a lo mismo en todas las selecciones?

"La gente se tiene que sentar en una mesa e ir escribiendo, escribiendo, escribiendo y llegando a lo que se crea­. Primero: ¿Qué tipo de selección o qué tipo de equipo nos gustaría tener? Una atrevida, una más defensiva, debemos ir empezando por los valores de la FEPAFUT y del panameño".

"Claramente hay que buscar los valores de la FEPAFUT o de Panamá en general, después hacer una filosofía clara de juego, en los 4 tiempos de juego antes mencionados y después desarrollar toda la metodología de trabajo que va con ese sistema, no hablo de sistemas tácticos, que se puede también, pero yo creo más en los principios de juego".

"Hay que ponerse ahí a trabajar, es un trabajo muy grade, es un trabajo que realmente toma muchísimo tiempo pero que es muy bonito y que cada selección ha hecho, cada federación ha hecho, que la alemana tuvo un periodo muy malo y realmente al final tuvo que hacer esto y les costó 4-5 años volver, en Italia en estos momentos no tienen ningún delantero".

¿Qué comida panameña le gusta?

"(Risas) la verdad me gustan muchísimas cosas, me gustan muchísimas cosas. El arroz con pollo es fantástico, la hojaldre ufff, la hojaldre es increíble y entonces el montón de cosas. Ojo: el arroz con pollo no está tan mal, pero cuando empezamos a freír cosas es el lío (risas), todo lo que es frito es más bueno y entonces es un problema, le digo la verdad, yo no comía tan frito, pero empezaron a freírme de todo y tuve que constatar que era más rico y me gusta de todo (risas)".

¿Qué se le puede mejorar al jugador panameño desde su óptica y cómo fue esa experiencia teniendo a Roberto Chen y Gaby Torres como jugadores?

"Tanto Roberto Chen, como Gaby Torres, en los entrenamientos trabajan mucho, son chicos esplendidos, tuve un placer enorme y Gaby (Torres), nos salvó la vida en el Laussane, anotó 9 goles y en el último periodo salvó la permanencia. Seguramente en la parte mental hay que hacer un trabajo, a nivel táctico también, hay una cultura táctica en Europa y después se tiene que desarrollar".

Fabio Celestini junto a Thomas Christiansen y el panameño Julio Dely Valdés, son los fuertes candidatos a dirigir a la selección de Panamá.