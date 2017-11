FIFA Gate: quiénes son los 41 acusados y cuál es el único al que la Justicia no pudo atrapar

Aquí, el "uno por uno" de los acusados: quiénes son y qué cargos ocupaban, qué delitos se les adjudican y en qué situación legal se encuentran.

Hasta el momento, el único prófugo que tiene la causa es José Marguiles, un empresario argentino que se fue a vivir a Brasil de joven y adoptó la nacionalidad de ese país.

Chuck Blazer (Estados Unidos)Ex secretario general de la Concacaf y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Es la punta del iceberg del escándalo, ya que confesó todo ante el FBI. Grabó reuniones con dirigentes de FIFA y reunió evidencia suficiente como para involucrar a varios dirigentes de alto rango y a empresarios. Blazer falleció en julio de este año.

Jeffrey Webb (Islas Caimán)Ex vicepresidente interino de la FIFA y miembro del Comité Ejecutivo, quien fuera presidente de la Concacaf, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol y presidente de la Asociación del Fútbol de las Islas Caimán. Está acusado de recibir seis millones de dólares en sobornos y fue uno de los arrestados el 27 de mayo del 2015 en el operativo llevado a cabo en Zúrich en la previa al 65º Congreso de la FIFA. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza y es uno de los 22 implicados que aguarda sentencia.

Eduardo Li (Costa Rica)Ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, del Comité Ejecutivo de la Concacaf y presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Fue uno de los siete primeros aprehendidos en la redada de la Policía Suiza en mayo de 2015. Este año, la actual directiva de la FIFA lo sancionó de por vida. El ingeniero de 57 años, hijo de inmigrantes chinos en Costa Rica, está acusado de fraude y lavado de dinero en la negociación de derechos comerciales. Está bajo arresto domiciliario a la espera de la sentencia.

Julio Rocha (Nicaragua)Ex director de la Oficina de Desarrollo de la FIFA, ex presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol y ex presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (1998 a 2012) . Fue detenido aquella noche de mayo en Zúrich y se declaró culpable de aceptar sobornos el pasado mes de diciembre. Aguarda sentencia y se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.

Costas Takkas (Islas Caimán)Este dirigente británico se desempeñaba como secretario de la Federación de fútbol de Islas Caimán. La Justicia estadounidense ya lo sentenció a 15 meses de prisión por colaborar con Jeffrey Webb en el lavado de tres millones de dólares en sobornos, dinero que deberá restituir a la Federación de Fútbol de Islas Caimán. Pasaría sólo tres meses en prisión porque ya cumplió 10 meses de su sentencia en Suiza y podría obtener un crédito de 54 días por buena conducta.

Jack Warner (Trinidad y Tobago)Ex vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, antiguo presidente de la Concacaf, ex presidente de la Unión del Fútbol Caribeño y asesor especial de la Federación del Fútbol de Trinidad y Tobago. Fue detenido en la redada de mayo de 2015 en Suiza y desde julio de ese año se resiste ser extraditado a Estados Unidos. Su proceso de extradición se ha pospuesto al menos hasta enero de 2018.

Daryll Warner y Daryan Warner (Trinidad y Tobago)Hijos de Jack Warner. Hay documentación que demuestra que participaron en el mercado negro de la venta de boletos para partidos mundialistas y que usaban recursos de la FIFA para su beneficio, y así mejorar sus condiciones de vida, que de por sí ya eran bastante privilegiadas por los negocios de su padre. Esperan ser condenados en Estados Unidos.

Eugenio Figueredo (Uruguay)Ex vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ex presidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Está procesado desde diciembre de 2015 por estafa y lavado de activos al frente de la entidad que regula el fútbol sudamericano. Hasta abril de 2016, el directivo de 85 años estuvo recluido en la cárcel pero, por razones de salud, se le concedió la prisión domiciliaria.

Rafael Esquivel (Venezuela)Ex miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidente de la Conmebol, y ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Fue uno de los arrestados en la previa del 65º Congreso de la FIFA y cuatro meses después fue extraditado a Estados Unidos. En noviembre del año pasado se declaró culpable y espera sentencia (máximo 20 años de prisión). Además, acordó con la Justicia un pago de 16 millones de dólares.

Nicolás Leoz (Paraguay)Ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex presidente de la Conmebol. Mientras en Nueva York comenzaron los juicios, pasa sus días tranquilo en su propiedad de Asunción. Está bajo arresto domiciliario debido a sus 89 años y su salud precaria. El día que en Suiza fue detenido Figueredo, Leoz ingresó de urgencia en su propio hospital y desde entonces los problemas de salud han jugado a su favor para no salir de su país.

Alfredo Hawit Banegas (Honduras)Ex presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, ex vicepresidente de la FIFA y ex presidente interino de la Concacaf tras la destitución de Jeffrey Webb luego de su arresto. Fue detenido el 3 de diciembre de 2015 en Suiza y en enero del 2016 fue extraditado a los Estados Unidos. Tras gozar de un breve periodo de libertad condicional en Miami, en abril de este año se declaró culpable y entregó 950.000 dólares a la Justicia. La audiencia para conocer su condena tenía fecha para el pasado mes de octubre pero fue aplazada hasta marzo de 2018.

Juan Ángel Napout (Paraguay)Ex presidente de la CONMEBOL y ex vicepresidente 1º de la FIFA. Fue arrestado en diciembre de 2015 en Suiza. Quedó bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza de entre 15 y 20 millones de dólares. La semana pasada inició su juicio por sobornos y otros cargos, de los que él se declara inocente. Estiman que el proceso durará unas seis semanas.

Brayan Jiménez (Guatemala)Ex presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Fue arrestado el 12 de enero de 2016 en su país. En julio del año pasado, se declaró culpable por cometer delitos de fraude electrónico y se comprometió a pagar una multa de 350.000 dólares. En marzo de este año, fue puesto bajo arresto domiciliario a cambio de una fianza de 1,5 millones de dólares. Tenía fecha de sentencia para el pasado 18 de octubre pero quedó aplazada.

Héctor Trujillo (Guatemala)Ex secretario del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Fue capturado el 4 de diciembre de 2015 cuando el crucero en que viajaba atracó en un puerto estadounidense. En enero de 2016 quedó en libertad condicional al pagar una fianza de 4 millones de dólares. El mes pasado fue sentenciado a ocho meses de prisión y un pago de 415.000 dólares.

Aaron Davidson (Estados Unidos)Ex presidente de Traffic Sports USA Inc., la empresa subsidiaria en Estados Unidos de la empresa brasileña que llevaba el mismo nombre. En mayo de 2015 declaró ser inocente y quedó en libertad bajo fianza a cambio de 5 millones de dólares. Sin embargo, en octubre del año pasado se declaró culpable de conspiración y fraude electrónico. Conocerá su condena el próximo 20 de noviembre.

Alejandro Burzaco (Argentina)El empresario argentino, ex CEO de Torneos, tiene 57 años. El 27 de mayo de 2015, Interpol emitió una orden para su captura y se entregó el 9 de junio en Bolzano, Italia. Se lo acusó por los delitos de lavado de dinero, fraude electrónico y crimen organizado, todos en grado de conspiración. Además se lo consideró responsable de haber pagado USD 110 millones en sobornos para garantizarse los derechos de transmisión de la Copa América, entre otros torneos. Una vez que la Justicia le garantizó el amparo de todos sus derechos al declararse como arrepentido, aseguró ser inocente de todas las imputaciones. Las autoridades judiciales estadounidenses le otorgaron el arresto domiciliario bajo una fianza de USD 20 millones. Sus declaraciones permitieron la imputación de al menos 10 personas involucradas en un entramado de corrupción.

José Margulies (Argentina/Brasil)Ex dueño de Valente Corp. y Somerton Ltd. También conocido como José Lázaro, es un empresario argentino nacionalizado brasileño. Tiene 78 años y es investigado por el FBI por fraude y lavado de dinero en el escándalo FIFA. Tras su imputación aceptó pagar una multa de 9,2 millones de dólares. Se lo acusa de "asociación delictiva, fraude electrónico y conspirar para lavar dinero". En junio de 2015, solicitó un habeas corpus preventivo para ampararse en normas locales que impiden entregar ciudadanos para ser juzgados en el extranjero a menos que sea por crímenes previos a su cambio de nacionalidad. Con ese artilugio legal, este empresario receptor de 150 millones de dólares en sobornos logra eludir a la Justicia estadounidense. Está prófugo.

Hugo Jinkis y Mariano Jinkis (Argentina)Directores de Full Play Group SA, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina y sus filiales. La acusación formal de la que padre e hijo forman parte, como el resto de los acusados, alega que, entre 1991 y el presente, los acusados y sus cómplices participaron a través de la empresa en diversas actividades delictivas, incluido el fraude, el soborno y el lavado de dinero.

José Hawilla (Brasil)Abogado, periodista y empresario brasileño. Ex dueño y fundador de Traffic Group, una empresa multinacional organizadora de eventos deportivos. En diciembre de 2014, admitió su culpabilidad en cargos de asociación delictiva, fraude y lavado dinero. Sus declaraciones ante la Justicia estadounidense provocaron la detención de José Maria Marin. Hawilla acordó pagar 15o millones de dólares de su patrimonio.

José Maria Marin (Brasil)Miembro del Comité de Organización para los torneos de fútbol olímpicos de la FIFA y ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Fue detenido luego de que José Hawilla, abogado, periodista y empresario brasileño, dueño y fundador de Traffic Group (empresa multinacional organizadora de eventos de deporte) informara al Departamento de Justicia de Estados Unidos que había recibido sobornos de parte suya.

Fabio Tordin (Brasil)Ex director ejecutivo de Traffic Sports USA y funcionario de Media World LLC, empresa de mercadeo deportivo basada en Miami. Reconoció que utilizó sobornos para obtener los contratos televisivos de los eventos mundiales en el continente americano. Tuvo que devolver 600.000 dólares.

Roger Huguet (España)Ex CEO de Media World. Renunció a la acusación y se declaró culpable de los cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó un pago de USD 600.000.

José Luis Meiszner (Argentina)El ex secretario general de la Conmebol recibió un pedido de captura internacional por parte del FBI tras ser imputado como partícipe necesario de la red de sobornos y lavado de dinero. Fue presidente del club argentino Quilmes.

Eduardo Deluca (Argentina)Ex representante de la AFA en la Conmebol. Fue mano derecha del ya fallecido ex presidente de la AFA Julio Grondona, también acusado en el escándalo de corrupción de la FIFA. Fue acusado de "delincuencia organizada, fraude electrónico y delitos relacionados con el lavado de activo".

Luis Chiriboga Acosta (Ecuador)Ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En diciembre de 2015 fue nombrado por Loretta Lynch, fiscal general de EEUU, como uno de los dirigentes acusados en el escándalo de corrupción. En noviembre de 2016, fue juzgado y sentenciado en Ecuador a 10 años de prisión por lavado de activos.

Francisco Acosta (Ecuador)Ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En noviembre de 2016 fue sentenciado por la justicia local a 10 años de prisión por el lavado de activos dentro de la entidad, tras ser investigado a raíz del caso mundial conocido como FIFAgate.

Vinicio Luna (Ecuador)Ex director de Logística de selección de Ecuador. En mayo de 2016, fue sentenciado a un año de prisión por lavado de activos al no poder justificar 32.400 dólares. Reconoció los hechos y se acogió al procedimiento abreviado, por lo que recibió una pena menor.

Carlos Alberto Chávez Landivar (Bolivia)Ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y ex tesorero de la Conmebol. Fue arrestado en julio de 2015. El Tribunal de Sentencia número 3 de Sucre anunció que el próximo 8 de enero empezará su juicio oral. Actualmente, está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola.

Luis Bedoya (Colombia)Ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Fue incluido en la investigación en diciembre de 2015. Un mes después, renunció a su cargo y se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. Fue sancionado de por vida por el Comité de Ética de la FIFA. Su audiencia en Nueva York fue reprogramada para el 5 de enero de 2018.

Sergio Jadue (Chile)Ex presidente de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) y ex vicepresidente de la Conmebol. En noviembre de 2015, abandonó Chile entre rumores de corrupción. "Me voy de vacaciones con mi familia", dijo ante la prensa antes de emprender rumbo a Miami. Una vez en Estados Unidos, se entregó ante la Justicia. El ex dirigente chileno logró aplazar tres veces su sentencia. En la última ocasión, se postergó para enero del 2018.

Zorana Danis (Colombia)Ex presidenta de la empresa de marketing International Soccer Marketing (ISM). La colombiana es la única mujer implicada en el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol mundial. A través de su empresa, firmó contratos y vendió derechos de marketing en torneos de la Conmebol. Se declaró culpable y tuvo que devolver dos millones de dólares.

Ariel Alvarado (Panamá)Ex miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, del Comité Ejecutivo de CONCACAF y presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Se lo investiga tras detectar que habría recibido 130.000 dólares de la empresa Traffic Sport, a la que favoreció con un contrato para los derechos de televisión y marketing de la selección de Panamá durante las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Rafael Callejas (Honduras)Ex miembro del Comité de Televisión y Mercadeo de la FIFA. Ex presidente de la Federación hondureña de fútbol y ex presidente de la República de Honduras. Fue acusado de recibir 1,6 millones de dólares en sobornos. Se declaró culpable de dos de los ocho cargos que recibió: asociación para delinquir y transferencia bancaria fraudulenta. Aceptó devolver 650.000 dólares.

Marco Polo del Nero (Brasil)

Ex presidente de la federación brasileña de fútbol y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA (renunció al cargo el 26 de noviembre de 2015). Llegó a la presidencia de la CBF de la mano de José María Marín, quien fue extraditado a los Estados Unidos en octubre. Como su mentor, quedó involucrado en la causa por corrupción y por haber aceptado sobornos por millones de dólares a cambio de los derechos comerciales y de difusión de eventos futbolísticos como la Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2023, entre otros.

Ricardo Teixeira (Brasil)Ex presidente de la federación brasileña de fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. No pudo explicar la recepción de 600 mil dólares anuales desde que llegó al máximo cargo en la FBF. La justicia suiza señaló que fue sobornado a cambio de contratos exclusivos de derechos de televisión para la Copa del Mundo de 2014.

Romer Osuna (Bolivia)Ex miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, y ex tesorero de la Conmebol al que el argentino que declara como arrepentido, Alejandro Burzaco, afirmó haber sobornado.

Manuel Burga (Perú)Ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, también investigado por la justicia de su país por lavado de activos. Fue detenido cuando salía de su casa en Lima en noviembre de 2015 y luego extraditado a Estados Unidos. Su juicio comenzó esta semana junto al de Napout y Marin. La jueza Pamela Chen, quien lleva el caso, puede sentenciarlos hasta a 20 años de cárcel.

Reynaldo Vásquez (El Salvador)Ex presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol entre 2009 y 2010. Fue detenido semanas después de haberse decretado su captura internacional en diciembre de 2015. Está acusado de haber recibido sobornos de la empresa Media World a cambio de concederles los derechos de la selección de El Salvador. Fue condenado en su país a ocho años en prisión por fraude laboral.

Rafael Salguero (Guatemala)Ex Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Legales de la FIFA, estuvo tres períodos como representante de Concacaf ante el Comité Ejecutivo de la FIFA. Tuvo que devolver 5 millones de dólares.