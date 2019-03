FEPAFUT llama a congreso en el que se elegirá a su nueva directiva

Tras concluir el período de postulaciones, la nómina Sembrando Fútbol, que preside el empresario y dirigente Manuel Arias, será la única habilitada para participar del acto electoral.

El pasado jueves se presentó en primera instancia la postulación del señor Rodrigo Alonso Díaz Paredes, postulación que, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria para el congreso ordinario "no llega las exigencias para ser aceptada debido a que no ha dejado constancia de los requisitos que lo habilita para participar en las elecciones, descritos en los Estatutos de la FEPAFUT", adicional a que "solo se presenta la postulación al cargo de presidente y no así al resto de los miembros del Comité Ejecutivo".

Posteriormente se presentó la postulación de la nómina Sembrando Fútbol, la cual preside Manuel Arias y la cual componen además los señores Fernando Arce y Pedro Adán Gordón, como vicepresidentes; Darinel Espino y Éric Calderón, como tesorero y subtesorero, respectivamente; Oguel Suero, como fiscal, y Carlos González, Julián Batista y Juan Carlos Barreiro, como vocales.

El nuevo comité ejecutivo de FEPAFUT tomará posesión días después del congreso y tendrá vigencia durante el período 2019-2022.

Habilitados para votar

Es importante señalar que, una vez concluido, el pasado 9 de febrero, el período de elecciones de las nuevas juntas directivas de las Ligas Provinciales, así como de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), solamente están habilitados para votar los organismos que cuenten con sus respectivas resoluciones de reconocimiento de sus actos de elecciones para el período 2018-2022, los cuales son: las Ligas Provinciales de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Chiriquí Occidente, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, así como los clubes Academia Deportiva Sporting 89, Alianza FC, San Francisco FC, CD Plaza Amador, Deportivo Árabe Unido, Santa Gema FC, Club Atlético Independiente, Costa del Este FC y CD Universitario.

Tanto el Tauro FC, como la Liga Nacional de Ascenso no realizaron elecciones dentro del período establecido por lo tanto no cuentan con las resoluciones de reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo de FEPAFUT y quedan excluidos de participar en el Congreso Ordinario del próximo 23 de marzo.

Texto: FEPAFUT