La FEPAFUT iniciará proyecto Reforzando Valores

La iniciativa realizada en conjunto con el Ministerio de Educación y estudiantes graduandos del Diplomado en Fútbol de la Universidad de Panamá iniciará este 8 de julio.¿En qué consiste?Es un “proyecto piloto” en el que, a través del fútbol como vehículo motivador, se busca reforzar valores en niños de escuelas primarias en sectores de alto riesgo social para colaborar en el aumento de la asistencia y disciplina dentro y fuera del aula, lo que potenciaría un mayor rendimiento académico y el aumento de la promoción; además, de incidir en el intento de cambiar hábitos y anti valores que deben desdeñarse en la niñez y juventud.Entre los conocimientos y valores que se transmitirán por medio de este deporte, resaltan, la responsabilidad, disciplina, puntualidad, solidaridad, trabajo en equipo, el respeto a las normas y a los demás.Entendiendo la importancia del fútbol como herramienta social, el Departamento de Desarrollo Técnico de FEPAFUT, con este proyecto, tiene como objetivos: evitar la deserción escolar, mejorar el comportamiento, dentro y fuera de la escuela y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes.Las escuelas participantes son, Josefina Tapia, Carlos A. Mendoza, Samaria-Sinaí, Don Bosco Samaria, República de Corea, República de Yugoslavia, pertenecientes a la Zona Deportiva N°4 de la Dirección Regional de San Miguelito. Capacitación y actualizaciónEste sábado 8 de julio, en el Auditorio de la FEPAFUT (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.), el Departamento de Desarrollo Técnico iniciará con la instrucción a los profesores de educación física de las seis escuelas y a los graduandos del Diplomado en Fútbol de la Universidad de Panamá, quienes serán fundamentales en el desarrollo de este proyecto que se extenderá hasta septiembre próximo.Adicional, The Thomas Jefferson School capacitará a los entrenadores para que, de manera dinámica y divertida se les hable a los niños de valores, con un programa diseñado para niños entre 6 y 12 años.Como parte del proyecto, se realizará un Festival de Fútbol Base con la finalidad de integrar a los cientos de niños y niñas que se verán beneficiados con esta iniciativa.Vale resaltar, que este proyecto no tendrá costo alguno para las escuelas, pues la FEPAFUT contribuirá con los implementos deportivos y capacitaciones. Se espera que, en el futuro, este proyecto pueda abarcar más escuelas.