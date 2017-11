No garantizan la continuidad de 'Bolillo' después del Mundial 2018

En entrevista exclusiva con SomosLaSele, Pedro Chaluja, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), no garantizó la continuidad del preparador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez al frente de la Sele, luego de la disputa del Mundial de Rusia 2018.

¿Continuará Hernán Darío 'Bolillo' Gómez al frente de la Selección de Panamá, después del Mundial de Rusia 2018?

"El profesor, ahorita, está concentrado en cumplir. Después de cumplir con el Mundial, yo, personalmente, pienso que 'Bolillo' volvió a valorizarse en el mercado internacional con este resultado (...) y creo que él va a recibir muchas ofertas".

"Que le tiene un cariño especial a esta oportunidad que le dio Panamá, la tiene. Pero me parece que van a llegar ofertas que van a ser mejores que las que económicamente Panamá puede afrontar".

"Si a mí me preguntas, creo que la próxima federación —en la FEPAFUT— tiene que considerar que no podemos ir para atrás. O sea, nosotros tenemos que...".

¿De 'Bolillo' hacia adelante?

"Exacto. Si queremos continuar. He dicho y he manifestado que a mí me parece que lo más importante ahora es dejar una liga bien estructurada para que los próximos cinco años continúe un desarrollo del fútbol y que podamos apostar nuevamente a Catar 2022".

"No se trata de esperar ahora cinco mundiales más para poder volver a aspirar a ir. Eso va a ser muy costoso. Eso va a comprometer mucho a la federación. Creo que la federación, en los próximos ciclos mundialistas, va a tener mejores ingresos; pero, asimismo, va a tener un compromiso muy grande con la LPF. Eso es algo que a mí me gustaría que quede, no como un legado, sino como un compromiso, porque allí es donde va a estar el desarrollo del fútbol".

¿Jorge Luis Pinto es un futurible para Panamá?

"Jorge Luis Pinto es un gran entrenador. Él lo ha demostrado. Sin dudas, él tiene todas las cualidades para ser un grande, para traer buenos resultados y conoce el ambiente centroamericano. Le faltó un poquito de suerte con Honduras. Pero no creo que debemos hablar de quién va a reemplazar a 'Bolillo' si todavía no sabemos siquiera si va a ser reemplazado o va a negociar y se queda. No sabemos. Esperamos a Rusia".