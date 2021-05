Eric Davis firma extensión de contrato con el FC DAC de Eslovaquia

Eric Davis firmó hasta el 2023, el panameño llegó a este club en el año 2015, el lateral izquierdo se ha convertido en todo un referente en el FC DAC 1903.

Con el FC DAC el panameño ha anotado un total de 21 goles, en 158 partidos disputados.

Palabras de Eric Davis luego de extender su contrato con el FC DAC 1903:

🇵🇦 @fepafut international Eric Davis today extended his contract with our club until the summer of 2023. Check out a selection of his best moments in our colours! 👇 🔥 pic.twitter.com/cc34TFSlnC