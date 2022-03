Por Carlos Figueroa Jaramillo



Ismael Díaz, el delantero más caliente con el gol de los convocados por Thomas Christiansen, dedicó unas emotivas palabras al doctor Gerinaldo Martínez, jefe del cuerpo médico de la selección nacional, y quien ha sido clave en su recuperación.

Martínez compartió la noche de este domingo 20 de marzo las imágenes en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar el obsequio de la camiseta de la Universidad Católica de Ecuador que le hizo Días, así como el emotivo mensaje que le dedicó el ariete.

"Creo que lo principal es agradecerle, no por ayudarme a volver a jugar, sino por ayudarme a poder disfrutar y mantener vivas mis metas dentro de ese rectángulo que le llamamos campo de fútbol", señaló el jugador.

"Usted es una de las pocas personas que entiende lo que he tenido que pasar. Ese camino lleno de altas y bajas, operaciones y recaídas, muletas y camillas, que en algún momento pensé en que no iba a poder disfrutar de jugar al fútbol. Que hubo momentos en mi vida donde me era imposible agacharme para poder atarles las zapatillas a mi hija por causa del dolor", agrega la nota de Díaz posteada por Gerinaldo.

Ismael fue el primer legionario en llegar a suelo panameño. Lo hizo desde el pasado sábado en horas de la mañana y está dispuesto en ratificar su buen momento de cara al gol con el equipo nacional.