Eduardo "Huevis" Jiménez, le gustaría formar parte de la selección de futsal

No obstante, Eduardo obtuvo una experiencia en el extranjero jugando por tres meses en el equipo de futsal " Cleveland " como pívot.

La preselección de futsal, se encuentra en las ultimas instancias para escoger a la selección que representará a Panamá en el campeonato de la Concacaf que se llevara a cabo en la Ciudad de Guatemala.

Jiménez, está a disposición de formar parte de la selección de Panamá pero considera que es un tema que se le sale de las manos, "Claro que si, quién no quiere representar a su país a nivel de lo que le gusta ’el fútbol’ pero ya eso sería un tema que se lo dejo a los Directivos, los Técnicos y los Federados, ya que me encuentro jugando futbol 11 , ya no estoy en un equipo de futsal sino de fútbol 11 pero si se da la oportunidad, bienvenida sea, sería una bonita experiencia representar a mi país", mencionó "Huevis".

Durante los entrenamientos de la preselección el día miércoles 4, el entrenador Porfirio Rebolledo resaltó el trabajo que deben realizar los pivotes dentro de la cancha de futsal. Jiménez, podría ser llamado para reforzar las lineas de los pívotes, si así el director técnico lo desea, tomando en cuenta la experiencia fuera del país que está teniendo el ex jugador de la Sociedad Deportiva Panamá Oeste.

Sin embargo, el ex jugador del plano local menciona que “Tendría que preguntar si ya estoy disponible de poder salir de los Estados Unidos”. Su visa de trabajo en los Estados Unidos está en procesos actualmente, la parte administrativa de su actual equipo se encuentra en esos procesos.

En cuanto a su nivel futbolístico, Eduardo se encuentra en su 100% y no tienen ningún inconveniente en ser llamado por Rebolledo , puesto que él considera que el fútbol de sala no es distinto para él, pese a que está jugando fútbol 11 actualmente.

El ex volante de la selección nacional de Panamá, se halla en pretemporada pero debutará en fútbol 11 con su equipo de Maryland el 21 de marzo de 2020. Jiménez, resaltó que esta abierto a ser convocado por Américo Gallego o por Porfirio Rebolledo.