Por Somos La Sele



Eduardo Guerrero está jugando sus primeros partidos con la selección absoluta de Panamá y lo hace en una eliminatoria mundialista, donde trata de aprovechar las oportunidades tal y como ocurrió en el juego del 10 de octubre ante Estados Unidos.

El atacante del Maccabi Tel Aviv, del fútbol de Israel, salió del banco para jugar por las bandas y ayudar al triunfo del equipo panameño ante su contraparte estadounidense, por 1-0, en el estadio Rommel Fernández.

"Es la posición que tengo en mi equipo, eso se reflejó en los movimientos, la velocidad por la banda, que fue lo que me indicó 'el profe'. Toca seguir trabajando y esforzándose más para lo que viene", expresó el jugador.

Guerrero reconoció que los juegos de la selección, en una instancia donde se busca la clasificación al Mundial Catar 2022, es totalmente distinto a lo que se vive a nivel de clubes, por lo que es consciente de que debe seguir aprendiendo y trabajando para ayudar al combinado nacional.

"No es lo mismo jugar contra una selección como Estados Unidos que jugar contra un club en Israel. El 'profe' me dice que lo tome con calma", señaló. "Obviamente hay más ritmo, roce, me sentí bien, contento con la oportunidad y estar listo para lo que sigue".

El delantero comentó sobre la competencia interna que hay entre sus compañeros de posición por la titularidad en el ataque panameño.

"Es una competencia sana, obviamente todos nos conocemos. Tenemos un buen equipo para competir y llegar al Mundial que es lo que queremos", opinó.

Guerrero indicó que el grupo observa lo que ocurre dentro de la eliminatoria, pero su principal enfoque está en jugar, enfrentar a los rivales de turno y sacar los resultados que lleven a Panamá a la Copa del Mundo del próximo año.

"Sí nos preocupamos por los otros resultados, pero estamos más enfocados en nosotros" recalcó. " Sabemos que las eliminatorias hay que lucharlas hasta el último segundo, ahora estamos concentrados para el próximo partido que es una final más", puntualizó.

Entrenamiento

Antes del viaje a Toronto, para el partido del 13 de octubre ante Canadá, el equipo panameño hizo esta mañana un entrenamiento, dividido en dos grupos.

Los jugadores que jugaron pocos minutos o no fueron de la partida ante los estadounidenses, practicaron en la cancha del Rommel Fernández. En tanto, aquellos que tuvieron mayor actividad en ese encuentro realizaron ejercicios de recuperación en el hotel de concentración.

Se espera que el conjunto nacional salga hacia tierras canadienses en las próximas horas.