Edson Samms jugará con Costa del Este la próxima campaña

En Somos La Sele TV el directivo de Costa del Este, Juan Pablo Serrano, anunció de manera exclusiva la contratación de Edson Samms, quien jugara en la pasada campaña con San Francisco FC.

Edson Samms de manera exclusiva señaló; "Yo le preguntaba a los muchachos cómo era el trato en Costa del Este, me hablaron muy bien del club y decidí ser parte del proyecto".

"Me despedí de los compañeros en San Francisco, eran condiciones favorables para mi, me despedí bien, no hubo conflicto, esta será una decisión que me dará muchos beneficios a mi carrera".

Edson Samms firmó con Costa del Este hasta el 2021.

Costa del Este no pudo coronarse campeón del Torneo Apertura 2018 en la final ante Tauro el pasado sábado 1 de diciembre al perder 1-2.