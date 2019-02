Para Édgar Yoel Bárcenas la adaptación en Oviedo ha sido difícil

Dentro de las declaraciones del panameño Édgar Yoel Bárcenas en la cadena SER Deportivos Asturias, destacamos:

Su permanencia con el Real Oviedo la próxima temporada

“Claro que sí quiero seguir, pero los directivos y mi agente son los que manejan la situación. A ver lo que pasa a final de temporada. Mientras esté aquí seguiré luchando cada partido. Estoy agradecido a la afición y trato de ser recíproco con ellos cada vez que me toca jugar”.

Su adaptación fuera de Panamá.

"Venía con la mayor predisposición. La adaptación ha sido difícil. Llevo tiempo solo aquí, sin la familia cerca, pero desde Panamá me mandan una buena vibra. Esto me hace madurar como persona y como jugador”

Recordando el Mundial de Rusia 2019.

"Sabía que el Mundial podía ser una buena oportunidad para mí. Te haces ilusiones de hacer un gol o dar una asistencia. Tenía unas ganas enormes y pude hacer un buen campeonato”.

El fichaje con el Real Oviedo.

“Me habló Ángel Martín, me presentó el proyecto y me pareció muy importante. Me metí en Internet y vi que era todo bueno. Hablé con Dely Valdés y me dijo que jugara como lo estaba haciendo y que era una gran oportunidad”.

El fútbol en Europa vs el de América.

"El fútbol en Europa es más táctico y más físico. En México hay más espacios. Aquí hay que estar concentrado los 90 minutos y por detalles puedes perder los partidos. Hay que correr mucho, como dice Anquela. El míster me pide que no pare de correr”

La relación con sus compañeros.

“Cuando vengo aquí quiero dar lo mejor de mí. ¿Que si me veía siendo uno de los jugadores importantes del equipo? Claro que sí, lo tenía en mi cabeza. Siento que voy bien y que puedo mejorar, Diegui y Toché fueron muy cercano en mis primeros meses aquí. También los capitanes en general. Ahora con Javi Hernández también me llevo muy bien al estar los dos en la misma banda”.

Sobre Julio Dely Valdés y sus compromisos con el club y la selección en el mes de marzo, donde coinciden el partido de vuelta del clásico asturiano y el juego contra Brasil.

“Ojalá no sea solo interino de Panamá. Me entrenó anteriormente en Árabe y me enseñó mucho, Si fuera por mí, jugaría los dos. Ya veremos lo que pasa, pero no puedo estar diciendo siempre que no a la selección. Enfrente estará un buen rival y sería un buen escaparate para mí”.