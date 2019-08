Édgar Yoel Bárcenas reconoció que hubo acercamientos con clubes de primera división de España

"En mis vacaciones solo me dediqué a descansar, mi agente se encargó de cosas, de algunos acercamientos de clubes de aquí, de primera, pero al final no hubo una oferta formal entonces yo dije bueno regreso al equipo donde me quieren y entonces aprovechar y con la experiencia que ya tengo aquí, tratar de mejorar", destacó Édgar Yoel Bárcenas.

"No lo tenía claro pero en la ultima semana ya veía que sí porque no había una oferta, solo había rumores, que esto, que por aquí, que por allá y al final yo dije, no, ya voy a ir otra vez a Asturias y hacer las cosas como yo las sé hacer".

El inicio de la Liga 1|2|3 en España arrancará el próximo 18 de agosto para el Real Oviedo y Édgar Yoel Bárcenas ante Deportivo de La Coruña.