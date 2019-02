Édgar Yoel Bárcenas desea ver a Dely Valdés como responsable "total" de Panamá

Bárcenas aseguró que desea verle algún día como responsable "total" del equipo.

El jugador se manifestó de esta forma en una conferencia de prensa en la que dijo que en el futuro valorará, según las circunstancias, si acude a la llamada de la selección, después de renunciar dos veces por, dijo, compromiso con su club.

"Decir no a la selección es algo muy difícil y ya lo hice dos veces. Quiero ratificar mi compromiso, depende del momento en que llegan las convocatorias. Me siento bien y el proceso de adaptación fue bueno: pude marcar y ganarme la confianza de mis compañeros. Sigo trabajando al día", comentó Bárcenas.

El futbolista, reconocido por la afición como el mejor jugador del mes de enero, apuntó al grupo como el responsable de su reconocimiento individual y afirmó que se encuentra muy cómodo en Oviedo y no piensa en qué ocurrirá con su futuro a partir de junio.

"Me siento muy bien aquí, disfruto cada día. Falta mucho para el año próximo, por eso trato de trabajar cada partido y afrontar las cosas día a día. No me han dicho nada al respecto y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", comentó el panameño.

EFE.