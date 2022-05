Por Somos La Sele



David Dóniga conversó con Somos La Sele sobre las expectativas que tiene la Selección Sub-21 de Panamá para el Torneo Maurice Revello que se realizará en Toulon, Francia, del 29 de mayo al 12 de junio de este año.

"Los futbolistas que han venido son los que tienen posibilidades de entrar en la lista final, hay que añadir a los que juegan en el extranjero y a los que están en la fase final de la liga", precisó el entrenador de nacionalidad española.

El grupo entrena desde el lunes 16 de mayo en la cancha del estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia y en este día tuvo un juego de confrontación con su similar de la categoría Sub-20.

"Las selecciones tienen esto que, cuando terminan las competiciones los jugadores no tienen mucho tiempo para entrenar. Yo me adapto muy rápido a todas las cosas, para mí es genial el esfuerzo que ha hecho la Federación para trabajar con todos juntos. El viernes tenemos sesión y luego nos metemos en la vorágine de la competición (partido-postpartido-previa-partido-postpartido). Estamos acostumbrados a esto", agregó.

De ese colectivo se escogerán a 22 jugadores que viajarán hacia Toulon el miércoles 25 de mayo. En ese certamen Panamá enfrentará a Francia (29 de mayo), Argentina (1 de junio) y Arabia Saudita (4 de junio).

"La perspectiva que tengo de Francia es que no va a jugar con un equipo que no sea Sub-21. Argentina va con la Sub-20, Arabia Saudita no tengo conocimiento de cómo irá a ir, pero ya lo comenté en el primer día, voy a ganar el primer partido", manifestó Dóniga.

Esta será la primera experiencia del entrenador como técnico de una selección nacional, algo que le llena de alegría. No obstante reconoce que el cargo representa una gran responsabilidad.

"El fútbol es peculiar en estas cosas. Llevas mucho tiempo trabajando con la élite como asistente y ahora se da esta oportunidad. Vamos a disfrutar de esto y hacer el mejor torneo posible que va a ser bueno para todos", comentó.

Para el técnico, el hecho de que afrontará el torneo con jugadores un poco mayores, en comparación a sus rivales que lo disputarán con futbolistas menores de 20 años, no representa ventaja alguna para el combinado nacional.

"Nunca se sabe, pero por lo menos, a priori, prefiero no regalar edad. Al final, el fútbol no entiende de menores ni mayores, sino de jugadores que dan rendimiento y otros que no dan rendimiento. Allí la edad no va a pesar", señaló. "Entiendo que debe ser una ventaja, entiendo que es una edad en la que la condición física es importante y la experiencia que tienen algunos jugadores. Esa es una ventaja porque ya se han enfrentado a la presión que tiene este tipo de competición", añadió.